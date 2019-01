Benfica defronta Santa Clara com segundo lugar na mira

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Jan, 2019, 09:02 / atualizado em 11 Jan, 2019, 09:02 | 1.ª Liga

Depois de o Sporting de Braga ter cedido um empate (1-1) na quinta-feira em casa do Portimonense, local onde tanto o Benfica como o Sporting perderam, os encarnados de Lisboa podem relegar os "arsenalistas" para o terceiro lugar, bem como tentar tirar proveito do clássico de sábado em Alvalade entre Sporting, quarto com mais um ponto do que o Benfica, e FC Porto, líder com mais sete.



Do outro lado, estará uma equipa açoriana de regresso à I Liga e que no seu estádio, apesar de ter perdido, criou grandes dificuldades a Sporting e FC Porto, tendo imposto um empate (3-3) na receção aos bracarenses.





A equipa insular apresenta-se na máxima força.





Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador João Henriques socorreu-se do cinema para comparar o poderio das duas equipas.













Do lado do Benfica ninguém fez o lançamento da partida enquanto Jonas e Rafa são as duas únicas baixas por lesão.





O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Fernando Eurico, a reportagem de Carlos Rodrigues e os comentários de Vítor Martins.





Eis os restantes jogos a realizar da 17.ª jornada:







Sexta-feira (hoje):







Rio Ave - Vitória de Setúbal, 20h00





Desportivo das Aves -- Feirense, 19h00Vitória de Guimarães -- Moreirense, 21h15Sporting - FC Porto, 15h30Boavista -- Marítimo, 20h30Nacional -- Belenenses, 15h00Desportivo de Chaves -- Tondela, 17h30