Benfica desperdiça, sofre e empata no Restelo

Inês Geraldo - RTP 29 Jan, 2018, 23:26 | 1.ª Liga

A tentar chegar à liderança provisória da Liga Portuguesa, o Benfica entrou em campo a fechar os caminhos para a baliza de Varela ao Belenenses. Com uma nova ideia de jogo, depois da entrada de Jorge Silas, os azuis do Restelo entraram com intensidade e a importunar os encarnados.



O primeiro sinal de perigo surgiu através de Chaby, com um remate forte que obrigou Varela a ir ao chão e a defender com alguma dificuldade. Com a inabilidade benfiquista em chegar à área do Belenenses, Salvio tentou alvejar a baliza adversária mas falhou o alvo por muito.





Desperdiçar, sofrer e marcar nos descontos

Seguiram-se minutos de perigo para o Benfica, com a equipa de Silas a arranjar espaço à frente da área adversária e a rematar com perigo, por intermédio de Maurides. Um minuto depois, um cuzamento tenso encontrou novamente o avançado da equipa do Restelo, que ganhou um canto, após defesa de Varela.O Benfica tentava chegar à baliza de Filipe Mendes através dos corredores mas a estrutura tática dos homens do Restelo não permitiu lances perigosos para a equipa de Rui Vitória festejar. André Almeida, aos 27 minutos, tentou aproveitar uma bola perdida na área mas o remate embateu na muralha azul.Jonas também foi solicitado mas viu o remate a ser-lhe negado por Sasso, que foi uma verdadeira parede na primeira parte. A primeira defesa de Filipe Mendes só surgiu aos 39 minutos. Cruzamento de André Almeida, corte incompleto da defesa do Belenenses, aproveitado por Salvio que rematou à figura.Na segunda metade da partida, o Benfica entrou diferente. Mais intenso que nos primeiros 45 minutos, Salvio deu o primeiro sinal de aviso a Filipe Mendes, que fez uma grande defesa. Respondeu, de imediato, o Belenenses com um cabeceamento perigoso de Sasso que passou por cima da baliza de Varela.Na última meia-hora, a equipa de Silas tentou defender a baliza e atacar aproveitando o balanceamento atacante dos, e viu João Carvalho e Zivkovic a desperdiçar à frente dos postes de Filipe Mendes.Aos 67 minutos, André Sousa rematou forte e de longe, causando algum susto ao Benfica e quatro minutos depois Cervi sofre falta de Gonçalo Silva, com Bruno Paixão a marcar o castigo máximo. Jonas avançou para a marca dos onze metros mas Filipe Mendes foi superior e travou o remate do avançado brasileiro.Logo depois, Cervi foi solicitado em profundidade e isolado perante o guarda-redes do Belenenses falhou o remate, que passou muito por cima. Até que surge o grande momento dos azuis do Restelo.Nathan, saído do banco, recebeu a bola no lado esquerdo do ataque do Belenenses, fletiu para dentro e rematou forte e colocado, não dando hipóteses a Bruno Varela. A bola ainda bateu no poste e aninhou-se no fundo das redes do Benfica.Com a perda de algum controlo emocional, valeu ao Benfica um livre direto marcado nos últimos segundos. Chamado a marcar, Jonas redimiu-se do penálti falhado e bateu de forma inapelável Filipe Mendes, que não foi capaz de defender o pontapé do brasileiro.Empate suado para a equipa de Rui Vitória, que não esteve bem na primeira parte, entrou melhor na segunda, desperdiçou oportunidades, sofreu um golo e teve a estrelinha do jogo ao conseguir chegar ao empate aos 90+7 minutos.O Belenenses mostrou, por sua vez, uma grande organização na defesa, velocidade e critério a atacar, com Silas a mostrar uma equipa completamente diferente daquela que Domingos Paciência treinou. Destaque para Nathan, emprestado pelo Chelsea, que se estreou e marcou um grande golo.