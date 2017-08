Benfica diz que Estádio da Luz está aprovado

Lusa 31 Jul, 2017, 20:13 / atualizado em 01 Ago, 2017, 08:44 | 1.ª Liga

"O Sport Lisboa e Benfica foi hoje notificado do despacho proferido pelo Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a deferir o registo do novo regulamento de segurança de utilização do Estádio da Luz e, em consequência, a garantir a possibilidade de aí serem realizados espetáculos desportivos”, pode ler-se em comunicado.



No domingo, o Jornal de Notícias noticiou que o Estádio da Luz poderia ser interditado pelo IPDJ por o Benfica dar, alegadamente, apoio a claques ilegais.



“O Sport Lisboa e Benfica congratula-se com o sentido do referido despacho e o reconhecimento, uma vez mais, de que o Estádio da Luz reúne todas as condições de segurança e que os espetáculos desportivos aí realizados respeitam todas as disposições legais aplicáveis, como não podia deixar de ser”, sublinham.



O clube 'encarnado' repudiou ainda o que considera serem “pressões que têm sido levadas a cabo junto das mais diversas instituições no sentido de afastar os sócios e simpatizantes” do Benfica “do apoio às suas equipas”.



O Benfica defronta o Sporting de Braga no Estádio da Luz a 09 de agosto, na jornada inaugural da I Liga de futebol.



Hoje de manhã, no centro de estágios do Seixal, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tinha já manifestado a sua convicção de que o encontro com o Sporting de Braga se iria disputar na Luz.