Benfica e FC Porto a par na frente só há 28 anos

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Mar, 2019, 08:44 / atualizado em 12 Mar, 2019, 08:44 | 1.ª Liga

As duas equipas encontraram-se na liderança à 25.ª jornada com 44 pontos, resultantes de 20 vitórias, 4 empates e 1 derrota, numa competição disputada por 20 clubes.



Benfica e FC Porto seguiram lado a lado até à 28.ª jornada até que os portistas cederam um empate em Famalicão. Na 34.ª jornada os comandados de Eriksson foram às Antas defender a liderança e foi César Brito lançado pelo treinador sueco aos 80 minutos que marcou os dois golos da histórica vitória benfiquista.



O Benfica acabaria por sagrar-se campeão com 69 pontos enquanto o FC Porto totalizou 67.





A equipa encarnada era treinada pela dupla técnica Eriksson/Toni enquanto os azuis e brancos tinham na liderança técnica Artur Jorge/Octávio.

Escorregadela frente ao Belenenses



Eis os desafios que faltam às duas equipas:



Esta época, após a 25.ª jornada, as duas equipas voltam a encontrar-se no topo do campeonato a nove jornadas do final da competição.Isto depois do Benfica ter tropeçado, no Estádio da Luz, frente ao Belenenses com um empate a dois golos, o que permitiu ao FC Porto colar-se aos encarnados na liderança.O Benfica esteve a ganhar por 2-0, com golos de Jonas e Samaris, mas dois erros um dos guarda-redes Odysseias e outro do defesa Rúben Dias permitiram aos azuis chegar à igualdade.No rescaldo da partida o treinador da equipa da águia, Bruno Lage, comentou os erros e admitiu que a equipa seria uma justa vencedora do encontro.Do lado da formação belenense o técnico Silas preferiu falar de mérito da sua equipa em vez de erros do adversário.Nesta altura o Benfica tem o melhor ataque da prova com 68 golos marcados enquanto o FC Porto possui a melhor defesa com 15 tentos sofridos.Na classificação os quatro primeiros lugares estão assim distribuídos: 1.º Benfica 60 pontos, 2.º FC Porto 60, 3.º SC Braga 55 e 4.º Sporting 52 pontos.Os benfiquistas têm vantagem no desempate porque venceram os dois jogos com os azuis e brancos.– Moreirense (fora), Tondela (casa), Feirense (fora), V. Setúbal (casa), Marítimo (casa), SC Braga (fora), Portimonense (casa), Rio Ave (fora) e Santa Clara (casa).– Marítimo (casa), SC Braga (fora), Boavista (casa), Portimonense (fora), Santa Clara (casa), Rio Ave (fora), Aves (casa), Nacional (fora) e Sporting (casa).Na próxima jornada (26.ª) o Sporting recebe o Santa Clara (sexta-feira), o SC Braga visita o V. Setúbal e o FC Porto recebe o Marítimo (ambos os jogos no sábado) e o Benfica desloca-se a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense (domingo).