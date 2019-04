Benfica e FC Porto continuam braço-de-ferro na luta pelo título

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Abr, 2019, 11:08 / atualizado em 12 Abr, 2019, 11:08 | 1.ª Liga

Numa ronda em que pode ficar confirmada a despromoção do Feirense, os “dragões” são os primeiros a entrar em campo, no sábado, visitando os algarvios na expectativa de regressar aos triunfos, após a derrota por 2-0 sofrida no estádio do Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



Perante um adversário que segue num tranquilo 10.º lugar, os azuis e brancos são favoritos frente a um adversário que venceram por 4-1 na primeira volta do campeonato, em dezembro de 2018, no Estádio do Dragão.



A última derrota foi precisamente em casa, com o Benfica, por 2-1, e desde então os dois clubes têm lutado pela liderança, sendo que as “águias” empataram na jornada seguinte (2-2 na receção ao Belenenses), colocando os rivais numa igualdade pontual que ainda sem mantém.



Os encarnados chegam à receção de domingo ao Vitória de Setúbal, 11.º classificado, com três vitórias seguidas no campeonato.



Pelo meio, a equipa de Bruno Lage foi eliminada nas meias-finais da Taça de Portugal, pelo rival Sporting, enquanto a formação orientada por Sérgio Conceição eliminou o SC Braga e apurou-se para o jogo decisivo.

UEFA e descida

No sábado, o Sporting visita o Desportivo das Aves, 12.º posicionado, à procura de consolidar o terceiro lugar -- conquistado na jornada anterior - e conseguir chegar à sexta vitória consecutiva na I Liga, perante um adversário que goleou por 4-1 na primeira volta.



No domingo, o SC Braga, que caiu para quarto lugar, recebe o aflito Tondela, frente ao qual procura recuperar de duas derrotas seguidas na prova, com FC Porto e Moreirense, bem como da eliminação na Taça de Portugal.



A 29.ª jornada esta sexta-feira, com um confronto entre o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo colocado, e o Belenenses, sétimo, num duelo em que os flavienses precisam de somar pontos para escapar à zona de despromoção à II Liga.



No sábado, as ambições europeias do Moreirense são testadas na visita ao Santa Clara, enquanto no domingo o Vitória de Guimarães procura aproximar-se, ou não deixar escapar o vizinho, na visita ao Rio Ave.



No mesmo dia, o Marítimo, 13.º classificado, recebe o lanterna-vermelha Feirense, que pode ser virtualmente despromovido à II Liga, em função também dos resultados das equipas em luta pela manutenção, como o Boavista, que recebe o Nacional, 16.º colocado e primeira equipa abaixo da linha de água.