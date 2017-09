Benfica e FC Porto entre os 20 clubes que mais dinheiro encaixaram com transferências

Lusa 02 Set, 2017, 13:00 / atualizado em 02 Set, 2017, 13:02 | 1.ª Liga

As transferências de Ederson (Manchester City), Nélson Semedo (FC Barcelona), Lindelöf (Manchester United) e Mitroglou (Marselha) revelaram-se decisivas para colocar os encarnados no nono lugar de um ranking composto por 178 clubes.



Além deste quarteto, os tetracampeões concluíram outros negócios de menor expressão, como as vendas de Marçal e Mukhtar e o empréstimo de Carrillo ao Watford, realizando um encaixe total de 111 milhões de euros (ME).



Quanto ao FC Porto, surge no 18.º posto, com 71,8 ME, verba essa conseguida, em grande parte, com as transferências de André Silva para o AC Milan, por 38 ME, e de Rúben Neves para o Wolverhampton, por 18 ME.



Este ranking é liderado pelo FC Barcelona, que esteve envolvido na maior transferência da história do futebol, ao negociar o passe de Neymar com o Paris Saint-Germain por astronómicos 222 ME. A este valor acrescem a vendas de Cristian Tello (4 ME) e do coreano Seung-Woo Lee (1,5 ME).



O segundo lugar do top-20 é ocupado pelos franceses do Mónaco - orientados por Leonardo Jardim -, que realizaram um encaixe de 177,5 ME, enquanto o Borussia Dortmund fecha o pódio, com 166,5 ME.

Braga em 31.º

O Sporting de Braga não ficou muito distante deste 'top', com 35,6 ME, resultado das vendas de Rui Fonte, Xeka (que foi adquirido em definitivo pelo Lille) e dos jovens Pedro Neto e Bruno Jordão, entre outros, que lhe valeram o 31.º lugar.



Já o Sporting, com 25,6 ME recebidos, ocupa o 44.º posto. Os 'leões' ainda aguardam pela confirmação da mudança de Adrien para os ingleses do Leicester e, caso esta seja validada, poderão ficar mais próximos do 'top-20'.



Por outro lado, nenhuma das formações da I Liga entrou no 'top-20' dos clubes mais gastadores, sendo que o Sporting, apesar de ter investido mais do que a concorrência interna (26,6 ME), ficou no 54.º lugar.



Neste particular, a tabela é liderada pelo milionário Manchester City, que voltou a abrir os 'cordões à bolsa' e, de acordo com dados divulgados pelo site especializado 'transfermarkt', gastou mais de 240 ME em reforços para o plantel às ordens de Pep Guardiola, entre os quais o internacional português Bernardo Silva (50 ME).



O PSG, por seu lado, assume a vice-liderança do 'ranking', com 238 ME, seguido pelo campeão inglês Chelsea, que gastou 206 ME em Morata, Bakayoko, Rüdiger, Zappacosta e Drinkwater.