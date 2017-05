Benfica e FC Porto estudam estratégias para os jogos

Mário Aleixo - RTP 03 Mai, 2017, 12:26 | 1.ª Liga

Os “dragões” a três pontos dos insulares jogam, a partir das 20h30, no estádio do Funchal, mais um jogo com caráter decisivo.



O Benfica entrará em campo 24 horas depois do FC Porto, a partir das 20h15 de domingo para defrontar o Rio Ave no terreno deste.



A equipa portista prepara um “onze” de ataque para enfrentar a formação verde-rubra. Brahimi, Otávio e Corona pode ser o trio que alimentará o ponta-de-lança Soares.



Quanto aos encarnados parecem manter inalterável a equipa que atuou no último fim de semana. A única dúvida poderá ser a troca de avançados entrando Raul Jiménez em vez de Mitroglou.



As duas equipas voltam a cumprir esta quarta feira mais uma sessão de treino nos respetivos centros de estágio.