Benfica e FC Porto ganham e mantém-se na rota do título

O Benfica deu meia parte de avanço ao Rio Ave, que vinha de um pesado desaire em Portimão (4-1), e que soube neutralizar o ataque encarnado e ao mesmo tempo efetuar sucessivas transições ofensivas, quase sempre pelos pés de Francisco Geraldes, que resultaram no golo de Guedes, logo aos nove minutos, e em várias situações de apuro para a baliza de Bruno Varela.



Ao intervalo, o empate e a pálida exibição dos encarnados no Restelo, na jornada anterior, que acabou com um empate frente ao Belenenses (1-1), pairou na Luz, mas a verdade é que a segunda parte revelou um Benfica transfigurado que não só deu a volta ao marcador, através de Jardel (48) e Pizzi (63), como ainda faturou por mais três vezes, graças a Jonas (71), Rúben Dias (83) e Raúl Jiménez (86).



No final da partida o treinador da equipa do clube da Luz, Rui Vitória, enalteceu a entrega dos seus jogadores na segunda parte.





Com esta vitória, o Benfica igualou, com vantagem na diferença de golos, o Sporting no primeiro lugar, com 50 pontos, e ficou a dois pontos da liderança ocupada FC Porto, após o triunfo sobre o Sporting de Braga.Tal como o Benfica, a vitória portista por 3-1 acabou também por mascarar as dificuldades que o Sporting de Braga colocou ao FC Porto no Dragão, apesar do golo de Sérgio Oliveira, que abriu o marcador logo aos 13 minutos.A reação dos minhotos não se fez esperar e a igualdade também não, aos 31 minutos, pelo central Raúl Silva, na sequência de um pontapé de canto, mas o FC Porto ainda conseguiu retomar a vantagem antes do intervalo, em outro lance de bola parada, desta vez pelo central mexicano Diego Reyes.Na segunda parte, o jogo ficou repartido, o Sporting de Braga dispôs de uma oportunidade flagrante para fazer o 2-2, mas José Sá evitou com uma defesa portentosa, antes do avançado camaronês Vincent Aboubakar apontar o terceiro golo que praticamente definiu o destino da partida, embora os minhotos nunca tivessem atirado a "toalha ao chão" como o demonstra o "pressing" final que exerceram sobre a defesa portista.Após o fim do jogo o técnico dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, revelou que a vitória tinha sido justa e a arbitragem boa.De ressalvar que o Sporting joga este domingo na Amoreira, frente ao Estoril Praia, e em caso de vitória retoma a liderança com 53 pontos, mais um do que a equipa portista e mais três que os encarnados.