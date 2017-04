Benfica e FC Porto jogam a pensar no título

Mário Aleixo - RTP 28 Abr, 2017, 07:42 / atualizado em 28 Abr, 2017, 07:43 | 1.ª Liga

O Benfica, em casa com o Estoril-Praia, e o FC Porto, fora com o Desportivo de Chaves, encontram no sábado, na 31ª da I Liga de futebol, adversários que esta época já foram incómodos.



A quatro jornadas do fim, depois do dérbi entre Sporting-Benfica (1-1) ter deixado as “águias” com os mesmos três pontos de vantagem na liderança, face ao inesperado empate no FC Porto-Feirense (0-0), a situação parece mais complicada para os “dragões”.



No sábado é o Benfica o primeiro a entrar em campo, ao receber o Estoril (14º), equipa treinada por Pedro Emanuel e que no início do mês criou, na Luz, muitas dificuldades nas meias-finais da Taça de Portugal (3-3).



O Benfica não apresentou o seu habitual “onze” e foi necessário promover as entradas de Pizzi e de Jonas, este a fazer o golo que daria alguma serenidade (3-2), embora o Estoril ainda igualasse, mas com os encarnados a apurarem-se para a final.



A equipa de Rui Vitória tem uma diferença de mais três pontos para o FC Porto, mas que se traduz na possibilidade de consentir apenas um empate, já que, em caso de igualdade, no atual momento, os “dragões” têm melhor diferença de golos marcados e sofridos, o segundo critério de desempate (igualdades 1-1 nos jogos no Dragão e na Luz).



As dificuldades dos azuis e brancos



Nesta 31ª jornada, se o encontro entre Benfica e Estoril, face ao empate na Luz, e duas vitórias pela margem mínima na Amoreira (1-0 na Liga e 2-1 na Taça), pode ser difícil, a visita do FC Porto a Chaves é teoricamente ainda de maior risco.



A equipa portista, que já desperdiçou em várias ocasiões a oportunidade de diminuir diferenças -- a última no domingo - ou passar para a frente na Liga, entra num momento crucial, com uma dupla saída de elevada dificuldade: a Chaves e ao Marítimo, na 32ª ronda.



Se para o Benfica é necessário somar, no mínimo, dez em 12 pontos, para o FC Porto não existe margem de erro. Em Chaves os “dragões” visitam o adversário que venceram por 2-1 em casa, mas que os eliminou da Taça (0-0, 3-2 nos penáltis).



O treinador Nuno Espírito Santo tem ainda o provável contratempo de não contar com o argelino Brahimi -- o clube apresentou recurso de dois jogos de castigo -, Corona está em dúvida, e Danilo foi suturado em nove pontos no joelho.



Sporting à espreita



Quase fora das contas do título está o Sporting, terceiro, a oito pontos do Benfica, que no domingo visita o Sporting de Braga (5º), num jogo em que os bracarenses terão no banco Abel Ferreira.



A saída de Jorge Simão repete a história da primeira volta, em que Abel Ferreira assumiu o comando bracarense após a saída de José Peseiro e encontrou de imediato o Sporting, com a equipa minhota a vencer em Alvalade (1-0).



A inconstância de resultados dos minhotos levou, no entanto, a equipa a cair para o quinto lugar, atrás do rival Vitória de Guimarães, que é quarto classificado, com mais cinco pontos.



A jornada abrirá esta sexta-feira com os vimaranenses a visitarem o Vitória de Setúbal, no 11º lugar.



Mais UEFA



Com o sexto lugar na posse do Marítimo, a Europa está no horizonte dos insulares, que no domingo visitam o Feirense (9º) e têm uma vantagem de cinco pontos para o sétimo classificado, o Rio Ave.



Os vila-condenses visitam o “lanterna vermelha” Nacional, equipa que na última jornada caiu para o último lugar, ao perder fora com o também aflito Tondela.



Fuga à descida



Nacional e Tondela ocupam os lugares de descida, separados por três pontos, num cenário muito complicado para os dois emblemas, embora Moreirense, no 16º, apenas com mais dois pontos que o penúltimo, não esteja a salvo.



A despromoção começa a cingir-se a uma luta entre estas três equipas, com Arouca (15º) e Estoril (14º) a não estarem matematicamente salvos, mas a terem um conforto de mais oito pontos em relação ao primeiro lugar de descida (17º).



Na ronda, o Nacional recebe o Rio Ave, enquanto o Tondela visita o Boavista. Em desespero de pontos está também o Moreirense, que no sábado joga em Arouca.



Eis o quadro completo de jogos:



Sexta-feira, 28 abril



Vitória de Setúbal-Vitória de Guimarães, 20h30



Sábado, 29 abril



Boavista-Tondela, 16h00



Nacional-Rio Ave, 16h00



Benfica-Estoril-Praia, 18h15



Desportivo de Chaves-FC Porto, 20h30



Domingo, 30 abril



Arouca-Moreirense, 16h00



Feirense-Marítimo, 16h00



Sporting de Braga-Sporting, 18h00



Belenenses-Paços de Ferreira, 20h15.