Benfica e FC Porto limam últimas arestas para o clássico

13 Abr, 2018

O Benfica entra em campo com um ponto de vantagem sobre o adversário.



Na formação da águias as dúvidas quanto à recuperação de Jonas e Grimaldo parecem dissipadas e ambos os jogadores se encontram à ordem do treinador Rui Vitória.



Na equipa do “dragão” Corona e Marega continuam a treinar condicionados mas ao que tudo indica poderão ser opções para o técnico Sérgio Conceição.



As duas equipas voltam a treinar hoje nos respetivos centros de estágio.



No segredo dos deuses, até à hora do jogo, continua a estar a estratégia a adotar pelos dois responsáveis técnicos de forma a enfrentar da melhor forma o desafio.



Recorde-se que a lotação do estádio está esgotada.



Palavra autorizada para antever o jogo é o ex-futebolista das duas equipas Drulovic, que atuou pelos “dragões” entre 1993 e 2001 e nas “águias” de 2001 a 2003.



O sérvio realçou em declarações à jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, que uma vitória no clássico dará uma vantagem pontual e psicológica à formação vencedora.





Os dados estatísticos denotam grande equilíbrio entre as duas equipas.O Benfica soma 74 pontos contra 73 do FC Porto.Os encarnados têm mais três golos marcados que os azuis e brancos, 75 contra 72. Quanto aos tentos sofridos a vantagem é dos portistas com menos um, 16 para 17 dos lisboetas.