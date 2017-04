Benfica e FC Porto não se largam na frente da liga

Mário Aleixo - RTP 10 Abr, 2017, 07:58 | 1.ª Liga

Com um jogo para fechar a 28ª jornada, o Marítimo-Chaves marcado para esta segunda feira, não há nada de novo na frente da competição.



O Benfica é primeiro com 68 pontos, o FC Porto segundo com 67, o Sporting ocupa o terceiro lugar com 60 pontos e na quarta posição situam-se as equipas de Sp. Braga e V. Guimarães ambas com 50 pontos.



O sexto lugar, último a dar acesso à UEFA é ocupado pelo Marítimo que tem 41 pontos e menos um jogo.



Na luta por essa posição com os insulares estão também Rio Ave (39 pts.) e Chaves (36).



Vitória da transpiração



Apesar da exibição suada, o Benfica quebrou a série de três empates consecutivos, numa partida em que fez o suficiente para voltar à liderança, quando faltam seis “finais” para decidir o campeonato.



Mitroglou, o homem dos golos difíceis, selou um triunfo importante para os encarnados e no final os dois treinadores faziam as suas leituras do jogo.



Petit, técnico do Moreirense, considerava que a sua antevisão à partida estava certa: “Eu tinha dito na antevisão que ia ser um jogo decidido ao pormenor. Nós fechámos os espaços ao Benfica, dominámos na primeira parte. E fomos muito superiores na segunda parte, com três, quatro, cinco situações flagrantes.



Com esta atitude e com a intensidade que os jogadores demonstraram vamos conseguir um bom jogo em casa do Nacional na próxima jornada. Estes jogadores têm qualidade, intensidade nas transições e na saída com a bola. Vamos estar focados e dizer aos jogadores que com esta atitude vamos ter resultados nas ‘finais’ que faltam”.





, realçou a importância do triunfo: "Três pontos muito difíceis. Era fundamental não perder a bola, porque o Moreirense é muito forte no contra-ataque.É importante que os jogadores tenham confiança, porque os campeonatos ganham-se também com jogos como estes, bem disputados. Este jogo não era fácil. O Moreirense quer ficar na I Liga e cria dificuldades aos adversários. Acima de tudo esta mensagem: este jogo está resolvido, está na pasta dos arquivos e já não penso mais nele".Convém reter o que falta jogar a cada um dos dois primeiros classificados quando faltam seis jornadas para o final:Marítimo (casa), Sporting (fora), Estoril (casa), Rio Ave (fora), V. Guimarães (casa) e Boavista (fora).Sp. Braga (fora), Feirense (casa), Chaves (fora), Marítimo (fora), P. Ferreira (casa) e Moreirense (fora).A próxima jornada será repartida por sexta, sábado e segunda feira, eis os jogos agendados:Belenenses-Estoril, 16h00Boavista-P. Ferreira, 16h00Benfica-Marítimo, 18h15V. Setúbal-Sporting, 20h30Arouca-Feirense, 16h00Chaves-V. Guimarães, 16h00Tondela-Rio Ave, 18h15Sp. Braga-FC Porto, 20h30Nacional-Moreirense, 20h00