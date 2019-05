Benfica e FC Porto: o que falta para ser campeão

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mai, 2019, 08:57 / atualizado em 07 Mai, 2019, 08:57 | 1.ª Liga

Concluída a 32.ª jornada do campeonato da I Liga de futebol o Benfica lidera a classificação com 81 pontos, mais dois que o FC Porto. Os dois pontos são, na verdade, três, já que os encarnados têm vantagem no confronto direto (vitórias por 1-0 e 2-1 do Benfica) e também na diferença de golos (+68 contra +49 da formação nortenha). Há apenas seis pontos em disputa, quando faltam duas jornadas para o fim da prova.



Para ser campeão já na próxima ronda, o Benfica terá de conquistar os três pontos da vitória em Vila do Conde, terreno onde o FC Porto empatou na 31.ª jornada. A juntar à possível vitória no Estádio dos Arcos, os encarnados precisam que o FC Porto não triunfe na Madeira frente ao Nacional.



Os madeirenses lutam desesperadamente para se manterem na I Liga mas a situação não está fácil. O Nacional continuaria na zona de despromoção com 28 pontos, no 17.º posto. O Desportivo de Chaves, a primeira equipa fora da “linha de água”, tem 32.



Já o Benfica vai enfrentar um tranquilo Rio Ave, a viver o melhor momento da época. Nesta 32.ª jornada os comandados do treinador Daniel Ramos venceram fora o Moreirense por 2-1 e subiram ao 7.º lugar com 42 pontos, e ainda com hipóteses de acabar em 5.º e conseguir uma qualificação para a Liga Europa.



Se Benfica e FC Porto vencerem os respetivos jogos na 33.ª jornada então tudo fica adiado para a derradeira jornada, com o Benfica a precisar apenas de um empate frente ao Santa Clara na Luz para fazer a festa do título. Já o FC Porto recebe o Sporting na 34.ª e última ronda da prova.



O FC Porto ainda pode chegar ao título mas tal nunca aconteceria nesta ronda. Os “dragões” precisam de vencer os seus dois encontros e que o Benfica perca um dos dois desafios que tem até ao final para revalidar o título na última jornada.



A Liga de Clubes agendou os dois jogos para horários diferentes. O FC Porto defronta o Nacional na Choupana no domingo às 17h30. O Benfica joga com o Rio Ave em Vila do Conde no mesmo dia, às 20h00.



Eis os desafios que faltam às duas equipas que lutam pelo título de campeão:



Benfica – Rio Ave (fora) e Santa Clara (casa).





FC Porto – Nacional (fora) e Sporting (casa).