Benfica e FC Porto ultimam deslocações de risco

Mário Aleixo - RTP 04 Mai, 2017, 09:20 / atualizado em 04 Mai, 2017, 09:21 | 1.ª Liga

As duas equipas separadas por três pontos, com vantagem para a equipa da águia, preparam as melhores estratégias para enfrentar os seus adversários.



O FC Porto defronta o Marítimo, no próximo sábado, a partir das 20h30, no estádio do Funchal, em jogo da 32ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



Para o desafio nos Barreiros o médio defensivo Danilo não recuperará de uma lesão no joelho e deverá ser substituído por Rúben Neves.



Ao início da tarde, em conferência de imprensa, o treinador Nuno Espírito Santo fará a antevisão da partida.



Campeões nacionais sem lesões



O Benfica joga com o Rio Ave, no domingo, a partir das 20h15, em Vila do Conde, em jogo da 32ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



A equipa da Luz encontra-se na máxima força com o técnico Rui Vitória a poder optar pelas melhores soluções para enfrentar o encontro.



À margem da equipa sabe-se que estão esgotados os bilhetes que foram colocados à venda e destinados ao Benfica para o confronto com os vila-condenses.