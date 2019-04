Benfica é líder isolado da I Liga com o FC Porto na perseguição

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Abr, 2019, 08:36 / atualizado em 29 Abr, 2019, 08:36 | 1.ª Liga

A equipa da Luz foi para o intervalo a perder por 1-0, graças ao penálti convertido por Wilson Eduardo (35 minutos), mas entrou na segunda metade da partida decidida a dar a volta à partida, algo que conseguiu com duas grandes penalidades convertidas por Pizzi (59 e 65 minutos), e com os golos de Rúben Dias (69) e Rafa (90) a confirmarem a conquista dos três pontos, fundamentais para o Benfica aproveitar a “escorregadela” do FC Porto em Vila do Conde.



No final da partida o treinador do Benfica, Bruno Lage, explicou o que mudou na sua equipa da 1.ª para a 2.ª parte enquanto o técnico do SC Braga, Abel Ferreira, reconheceu que a mente dos seus jogadores não aguentou a pressão do jogo.





Luta acérrima pela fuga à descida de divisão

O triunfo do Benfica em Braga colocou a equipa em posição privilegiada na luta pela conquista do título de campeã.A três jornadas do final do campeonato a classificação dos primeiros é a seguinte: 1.º Benfica 78 pontos, 2.º FC Porto 76, 3.º Sporting 70, 4.º SC Braga 64, 5.º Moreirense 49, 6.º V. Guimarães 45 pontos.– Portimonense (casa), Rio Ave (fora) e Santa Clara (casa).– Aves (casa), Nacional (fora) e Sporting (casa).A equipa da Luz chegou a Lisboa eram 00h25 desta segunda-feira. O autocarro com a comitiva encarnada foi recebido em euforia por cerca de 200 adeptos que se encontravam nas imediações do estádio, junto à rotunda Cosme Damião.Cânticos, adeptos vestidos a rigor, cartazes, bandeiras e cornetas, serviram para fazer a festa.Na parte inferior da tabela o Desportivo de Chaves ganhou em casa ao Nacional (4-1) e o Marítimo bateu o Tondela (2-0), quatro equipas que ainda não estão livres da despromoção, ainda que a formação madeirense tenha dado um passo determinado nesse sentido, seguindo agora na 12.ª posição com 36 pontos.Já o Tondela fica no 15.º lugar com 31 pontos, os mesmos do que o Chaves, que está na posição imediatamente a seguir, enquanto o Nacional continua a afundar-se e, com três derrotas consecutivas, está no 17.º posto com 27 pontos precisando de fazer uma grande reta final para não acompanhar o Feirense na queda à II Liga.O Boavista e o Moreirense também mediram forças, com os “axadrezados” a imporem-se por 3-1 e a ficarem mais perto da manutenção no escalão principal, somando agora 35 pontos que lhe conferem o 13.º lugar, depois de ultrapassar o Vitória de Setúbal.