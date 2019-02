Benfica e SC Braga mais próximos do FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Fev, 2019, 08:29 / atualizado em 04 Fev, 2019, 08:29 | 1.ª Liga

Os jogadores do Benfica festejaram a vitória sobre o Sporting e a aproximação ao primeiro lugar do campeonato | José Goulão-Lusa

Além de ter recuperado o segundo lugar da I Liga de futebol, entregue provisoriamente desde sábado ao SC Braga, o Benfica encurtou para três pontos a diferença que o separa do líder FC Porto e deixou o Sporting a 11 dos "dragões".



O suíço Seferovic, aos 11 minutos, e os portugueses João Félix, aos 36, Rúben Dias, aos 47, e Pizzi, aos 73, na conversão de uma grande penalidade, foram os marcadores dos golos dos encarnados.



Pelo Sporting marcou o português Bruno Fernandes, aos 43 minutos, num golo que relançou o encontro, mas por pouco tempo, e o holandês Bas Dost, aos 89, também na marcação de um penálti.





Com este resultado, o Benfica, que terminou em inferioridade numérica, por expulsão de Vlachodimos, aos 85 minutos, segurou o segundo lugar, com 47 pontos, a três do FC Porto, que empatou 0-0 em casa do Vitória de Guimarães.





No final do dérbi dos dérbis os treinadores das duas equipas reagiram de forma diversa.





O treinador do Sporting, Marcel Keizer, teve dificuldade em fazer a análise ao desaire.









O técnico do Benfica, Bruno Lage, considerou a vitória justa.













No rescaldo do nulo os líderes das duas equipas fizeram a análise pessoal ao desfecho do desafio.





Para o treinador do V. Guimarães, Luís Castro, a justiça do resultado é aquela que o resultado apresenta no final do jogo.









Já o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, cosiderava que a haver um vencedor seria a sua equipa.













O Vitória de Guimarães isolou-se provisoriamente no quinto lugar, com 32 pontos, mais um do que o Moreirense e três do que o Belenenses, equipas que se defrontam esta segunda-feira.









O Sporting segue no quarto lugar, a 11 pontos do líder FC Porto, a oito do Benfica, segundo posicionado, e a sete do SC Braga, terceiro.O líder FC Porto empatou a zero em casa do Vitória de Guimarães, numa partida em que o maliano Moussa Marega deixou o relvado em maca, aos 76 minutos.Depois de ter perdido em casa na primeira volta, o FC Porto voltou a deixar pontos frente aos vimaranenses, passando a somar 50 pontos, mais três do que o Benfica (segundo) e quatro do que o SC Braga (terceiro).