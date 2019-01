Benfica e Sporting de Braga tentam reaproximação ao FC Porto

Lusa Comentários 29 Jan, 2019, 09:43 | 1.ª Liga

À entrada para esta ronda, os ‘encarnados’ seguem no segundo lugar a cinco pontos do campeão nacional e vão procurar colocar pressão nos ‘dragões’, numa partida em que continuam sem os lesionados Fejsa e Jonas e perante um adversário que vem de três derrotas seguidas.



Com seis pontos de atraso para o FC Porto e dois de vantagem sobre o Sporting, os minhotos querem consolidar o terceiro lugar, frente a um Santa Clara em ciclo negativo, com sete derrotas e um empate nos últimos 10 jogos. A equipa de Abel Ferreira não pode contar com os laterais esquerdos Sequeira e Ailton, lesionados, mas recuperou o médio Fransérgio.



O FC Porto só joga na quarta-feira, recebendo o Belenenses, atual sétimo classificado, o mesmo sucedendo com o Sporting, que se desloca a Setúbal depois de ter erguido a Taça da Liga pela segunda vez consecutiva, no sábado, ao bater na final o FC Porto, por 3-1, no desempate por penáltis, após a igualdade 1-1 registada nos 90 minutos.



Em Portimão, os algarvios vão tentar continuar o bom momento de forma e manter-se junto ao quinto posto, que ficará a um ponto em caso de triunfo, enquanto do outro lado, o Desportivo de Chaves, último classificado com 12 pontos, está obrigado a vencer para poder se aproximar das equipas que estão acima da linha de descida e que já distam seis pontos.



Resultados e programa da 19.ª jornada:



- Segunda-feira, 28 jan:



Marítimo - Rio Ave, 0-2 (0-0 ao intervalo)



Moreirense – Nacional, 2-1 (1-0)



Tondela - Desportivo das Aves, 0-2 (0-0)



Feirense - Vitória de Guimarães, 1-2 (1-2)



- Terça-feira, 29 jan:



Portimonense - Desportivo de Chaves, 19:00



Benfica - Boavista, 19:00



Sporting de Braga - Santa Clara, 21:15



- Quarta-feira, 30 jan:



Vitória de Setúbal - Sporting, 19:00



FC Porto – Belenenses, 21:15