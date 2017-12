Benfica e Sporting procuram pressionar FC Porto

Lusa 09 Dez, 2017, 10:01 | 1.ª Liga

Mais complicada se antevê a tarefa dos 'leões', segundos classificados com os mesmos pontos do líder FC Porto, que atuam em casa do Boavista, uma equipa a realizar um campeonato tranquilo e que já venceu no Bessa o Benfica.



Os 'encarnados', por seu turno, são favoritos na receção ao Estoril, último classificado com oito pontos, mas que, sob a orientação de Ivo Vieira, vem de dois empates conscutivos para a Liga, na Madeira com o Marítimo e na receção ao Portimonense, ambos 0-0.



Os 'dragões' apenas jogam no domingo, em casa do Vitória de Setúbal.