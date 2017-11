Benfica e Sporting recuperam pontos e chegam-se ao FC Porto

Mário Aleixo - RTP 27 Nov, 2017, 07:55 / atualizado em 27 Nov, 2017, 07:55 | 1.ª Liga

A quatro dias de um clássico no Dragão, o FC Porto - Benfica, a 12ª jornada deixa a equipa azul e branca ainda a liderar, com 32 pontos, mas agora com os rivais bem à vista: o Sporting tem 30 e o Benfica 29.



O jogo da noite de domingo, no estádio da Luz, foi a ocasião ideal para a alma benfiquista regressar, após o desalento que tem sido a campanha da Liga dos Campeões. A catarse passou pela goleada de 6-0 ao Vitória de Setúbal, com Jonas a bisar e a chegar ao seu centésimo golo Benfica.



Com dois golos, aos 39 e 66, e ainda a assistência para o golo de Zivkovic, aos 87, o goleador brasileiro reforça-se como o artilheiro do ano, com 15 golos em 12 jornadas. Um ano excecional para o avançado, que não deixa de faturar há dez rondas, um recorde absoluto na prova.



Luisão (07), Salvio (48) e André Almeida (68) completaram a goleada, que deixa tetracampeão evidentemente moralizado para a difícil deslocação da próxima ronda.

"Leões" cumprem a obrigação

No Estádio da Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, a vitória do Sporting foi tangencial, por 2-1, mas sem contestação, com os pacenses a reduzir apenas aos 90, por Marco Baixinho.



Antes, o argentino Battaglia, aos 20, e Gelson Martins, aos 75, deram expressão ao domínio leonino. O Sporting, tal como o FC Porto, continua sem perder para o campeonato e recebe sexta-feira o Belenenses e pode chegar à liderança, se o FC Porto perder.

Estoril estreia treinador

No outro jogo do dia, o lanterna-vermelha Estoril estreou o treinador Ivo Vieira, na Madeira - que o técnico bem conhece. Um começo pela positiva, ao impor um nulo ao Marítimo, atual quarto posicionado do campeonato.



O Estoril, que quebrou uma série negra de oito derrotas, iguala em pontos o Moreirense, com sete, e fica a três de Setúbal e Aves, as primeiras equipas acima da linha de manutenção.



A 12ª jornada só termina esta segunda-feira, com programa duplo envolvendo os minhotos da Liga Europa: Sp. Braga-Feirense e Rio Ave-Vitória de Guimarães, com os bracarenses em busca de se isolarem no quarto lugar.