Benfica e V. Guimarães dão o pontapé de saída

10 Ago, 2018 | 1.ª Liga

Os encarnados jogam antes do fim de semana, face ao importante compromisso da equipa na próxima terça-feira, em que tenta em Istambul o apuramento para o "play-off" da Liga dos Campeões, depois de ter vencido na Luz o Fenerbahçe (1-0).



No arranque da I Liga, o técnico Rui Vitória deverá contar com o reforço Ferreyra na frente do ataque, num momento em que se mantém o "tabu" em relação à continuidade do brasileiro Jonas, melhor marcador na última época.







Os únicos lesionados na equipa encarnada são Ebuehi e Krovonovic, este em fase adiantada de recuperação. Castillo cumpre um jogo de castigado relatico à época anterior.







Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador da equipa benfiquista, Rui Vitória, assumiu o desejo de ganhar.













No Vitória de Guimarães, o novo treinador Luís Castro disse querer apresentar-se na Luz com uma equipa que consiga jogar em "zonas adiantadas" e ter, assim, maiores argumentos para sair de Lisboa com sucesso.





Na equipa minhota Frederico Venâncio e Welthon estão lesionados e Pedro Henrique em dúvida.







No lançamento da partida o técnico dos vimaranenses, Luís Castro, revelou o desejo de ver a sua equipa ter bola e pressionar o adversário em zonas avançadas do terreno de jogo.













Na primeira jornada da época 2018/19, o FC Porto, que defende o título, estreia-se no sábado com a receção ao Desportivo de Chaves, num jogo em que o treinador Sérgio Conceição está castigado depois de ter sido expulso no jogo da Supertaça no passado fim de semana, enquanto o Sporting visita no domingo o Moreirense.