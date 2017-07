Partilhar o artigo Benfica empresta Ivan Saponjic aos belgas do Zulte Waregem Imprimir o artigo Benfica empresta Ivan Saponjic aos belgas do Zulte Waregem Enviar por email o artigo Benfica empresta Ivan Saponjic aos belgas do Zulte Waregem Aumentar a fonte do artigo Benfica empresta Ivan Saponjic aos belgas do Zulte Waregem Diminuir a fonte do artigo Benfica empresta Ivan Saponjic aos belgas do Zulte Waregem Ouvir o artigo Benfica empresta Ivan Saponjic aos belgas do Zulte Waregem

Tópicos:

Bélgica, Empréstimo, Benfica,