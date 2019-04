Benfica enfrenta V. Setúbal a pensar na liderança da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Abr, 2019, 09:45 / atualizado em 14 Abr, 2019, 10:34 | 1.ª Liga

Na reta final do campeonato, Benfica e FC Porto seguem numa luta acérrima pela conquista do título, mas como os campeões nacionais já jogaram e conquistaram os três pontos em disputa em Portimão, a pressão passou para o lado dos encarnados.





Para a receção ao Vitória de Setúbal, num jogo sem margem de erro, regressaram ao leque de opções do Benfica os jogadores André Almeida, Taarabt e Jonas, que falharam a receção ao Eintracht Frankfurt (4-2), para os quartos de final da Liga Europa.







Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos encarnados, Bruno Lage, não escondeu que o jogo é mais uma final na luta pelo título.









Do lado dos sadinos há cinco lesionados: Sílvio, Nuno Pinto, Mikel Agu, André Pedrosa e Alex Freitas. José Semedo está castigado.





No lançamento da partida o técnico, Sandro Mendes, alerta para a necessidade da equipa não se preocupar em demasia com este ou aquele jogador adversário.











Tarde desportiva recheada



À mesma hora, 15h00, o Marítimo recebe o lanterna-vermelha e praticamente condenado à despromoção Feirense e um pouco depois, pelas 17h30, Boavista e Nacional defrontam-se no Bessa, numa partida entre duas equipas aflitas e com necessidade urgente de somar pontos.





O FC Porto reassumiu sábado a liderança da I Liga, com 72 pontos, mais três do que o Benfica, que se encontra na segunda posição, com 69. Em caso de igualdade pontual, a formação encarnada tem vantagem sobre os "dragões".Mas, antes do jogo que encerra a jornada entre o Benfica e o Vitória de Setúbal, na Luz (20h00), o SC Braga procura em casa frente ao Tondela (17h30), regressar aos triunfos, após ter perdido para o Sporting o terceiro lugar do pódio da I Liga.O Vitória de Guimarães defronta o Rio Ave (15h00), em Vila do Conde, com os olhos postos na tabela classificativa e na possibilidade de encurtar distância para o Moreirense, quinto classificado, que empatou a 1-1 em casa do Santa Clara.