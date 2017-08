Benfica, FC Porto e Sporting entram a todo o gás

Mário Aleixo - RTP 10 Ago, 2017, 08:15 | 1.ª Liga

A primeira jornada da I Liga de futebol começou na passada sexta-feira e terminará ersta quinta, ou seja, seis dias depois.



O Benfica puxou dos galões de campeão para se impor ao Sp. Braga (3-1), o FC Porto confirmou uma pré-época promissora ao golear o Estoril-Praia (4-0) e o Sporting impôs-se com autoridade ao D. Aves (2-0).



O Benfica não fez uma pré-época tão fulgurante como o seu rival, mas a verdade é que chega à competição a evidenciar já uma dinâmica de jogo e um nível de automatismos, bem expresso nas combinações do ataque 'encarnado' que desequilibraram a defesa minhota.



O FC Porto confirmou uma pré-época promissora e bateu claramente o seu opositor num jogo em que a equipa estorilista só conseguiu colocar alguns grãos de areia no máquina portista durante a primeira parte.



Quanto ao Sporting deslocou-se à vila das Aves e com autoridade triunfou por 2-0 sem magem para dúvidas.



A primeira jornada só termina esta quinta-feira com o jogo V. Guimarães-Chaves.



Para já a classificação é liderada por um sexteto de equipas formado por FC Porto, Benfica, Sporting, Portimonense, Marítimo e Rio Ave, todas com três pontos.



A segunda jornada começa já amanhã (sexta-feira) com o jogo Sporting-V. Setúbal, às 20h30, no estádio José de Alvalade.