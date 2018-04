Benfica, FC Porto e Sporting mantêm corrida ao título

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Abr, 2018, 07:40 / atualizado em 23 Abr, 2018, 08:04 | 1.ª Liga

O Sporting venceu o Boavista por 1-0 e mantém vivo o sonho de chegar a um dos dois primeiros lugares da Liga de futebol, mantendo a pressão no FC Porto e no Benfica.



As “águias” são líderes à condição, pois o FC Porto joga apenas esta segunda-feira, recebendo o Vitória de Setúbal.



O Benfica comanda com 77 pontos, seguido do FC Porto com 76 e menos um jogo, do Sporting com 74 e do Sporting de Braga com 71.



Na luta pelo quinto lugar Rio Ave e Marítimo somam 44 pontos, cada.

Eis o que falta jogar aos quatro primeiros classificados até final do campeonato:

Benfica (77 pts.): Tondela (casa-29/04), Sporting (fora-06/05) e Moreirense (casa-13/05).



FC Porto (76 pts.): Setúbal (casa-22/04), Marítimo (fora-29/04), Feirense (casa-06/05) e V. Guimarães (fora-13/05).



Sporting (74 pts.): Portimonense (fora-29/04), Benfica (casa-06/05) e Marítimo (fora (13-05).



SC Braga (71 pts.): Belenenses (fora-29/04), Boavista (casa-06/05) e Rio Ave (fora-13/05).