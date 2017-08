Benfica galvanizado prepara receção ao Belenenses

Mário Aleixo - RTP 18 Ago, 2017, 12:26 / atualizado em 18 Ago, 2017, 12:26 | 1.ª Liga

Paulo Madeira admitiu favoritismo para o Benfica no jogo com o Belenenses do próximo sábado | rtp.pt

O ex-futebolista que representou os dois clubes considerou, em declarações ao jornalista Nuno Matos, que “o favoritismo é do Benfica porque joga em casa e está motivado e consistente como reflexo das duas vitórias alcançadas nos dois primeiros jogos do campeonato”.





O defesa-central adicionou com fatores a favor da equipa da Luz o poder contar com um estádio cheio e jogadores que atuam sempre muito concentrados.A propósito de algumas dúvidas que se tem colocado sobre alguns jogadores do plantel Paulo Madeira desdramatizou caso a caso: “Eliseu tem desempenhado com brilhantismo o lugar de lateral esquerdo e não há razões para desconfiança e na baliza o Bruno Varela está a tentar agarrar o lugar na baliza o que numa equipa grande não é fácil”.Benfica e Belenenses defrontam-se este sábado, no Estádio da Luz, a partir das 20h30.