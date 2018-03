Benfica ganha e fica à espera de "tropeções" dos rivais

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Mar, 2018, 08:51 / atualizado em 11 Mar, 2018, 08:51 | 1.ª Liga

Com este resultado, o Benfica confirma-se no segundo lugar com 65 pontos, menos dois do que o FC Porto, que este domingo visita o Paços de Ferreira, e mais seis do que o Sporting, que na segunda-feira vai a Chaves.



Na Luz, o Benfica foi menos eficiente do que nos últimos jogos e deixou para os últimos 20 minutos a decisão da partida. Os golos foram o espelho de uma vitória mais suada do que inspirada sobre os avenses, ao nascerem ambos de recargas, com Jonas (71) e Rúben Dias (75) a fazerem a diferença.



Jonas chega aos 31 golos no campeonato e mantém viva a esperança de ser o "bota de ouro" na Europa.

Luta pelo quinto lugar está acesa

Também no sábado, o Rio Ave defendeu bem o quinto lugar, ao ganhar ao Feirense por 2-1, e o Boavista manteve vivo o sonho de chegar àquela posicão, com a vitória por 1-0 sobre o Estoril.



Em Vila do Conde, Guedes e Pelé protagonizaram a reviravolta no marcador, depois de Luís Machado ter adiantado os visitantes, logo aos oito minutos. Mas a segunda parte foi da equipa 'verde e branca', com os golos de Guedes (57) e Pelé (86), este na conversão de um penálti.



Também foi uma grande penalidade, convertida por David Simão, que valeu ao Boavista vencer o Estoril. Numa altura em que já esperava o 'nulo', David Simão, aos 85 minutos, converteu em golo o castigo assinalado por falta de Dankler sobre Yusupha.



Na corrida para um quinto lugar que pode valer a ida à Liga Europa, o Rio Ave aguenta a posição, agora com 40 pontos. À espreita continuam o Chaves e Boavista, com 36 pontos, sendo que os flavienses estão com um jogo a menos.

Estoril prolonga a crise



Para os estorilistas, a pressão continua, já que prolongam por mais uma semana a posse da lanterna-vermelha. Estão com 21 pontos, tal como Paços de Ferreira, menos um que Moreirense, dois que Feirense e três que Vitória de Setúbal.



A jornada prossegue este domingo, com mais quatro jogos, entre os quais o Paços de Ferreira-FC Porto, e só termina segunda-feira, com o Chaves-Sporting.