Benfica goleia e assume liderança isolada da I Liga

A primeira grande oportunidade do jogo pertenceu ao Portimonense. Anzai, com um remate em esforço, obrigou Vlachodimos a uma grande defesa na linha de baliza. Pouco depois, o Benfica chegou ao primeiro golo da noite. Canto do lado direito, Gabriel penteou a bola e André Almeida aproveitou para cabecear para o fundo das redes de Ricardo Ribeiro.





Pouco depois Ailton Boa Morte tentou o empate mas sem grande direção. Até ao fim da primeira metade, o Benfica dominou mas não criou grandes oportunidades.







Na segunda metade, os encarnados entraram a marcar. Depois de um cabeceamento de André Almeida à trave, Samaris recuperou o esférico na área do Portimonense, passou para Grimaldo que cruzou para o remate oportuno de Rúben Dias para o segundo golo da noite.





Chiquinho, que foi titular na noite desta quarta-feira, esteve perto do 3-0 mas viu Ricardo Ferreira a fazer uma grande defesa. O Portimonense continuou a tentar o golo, com Lucas a obrigar Vlachodimos a uma defesa apertada, na sequência de um livre direto. Pouco depois, Carlos Vinícius entrou para a lista de marcadores.





Passe em profundidade, o avançado ultrapassou o oponente em velocidade, e depois de contornar Ricardo Ferreira, Carlos Vinícius só teve de encostar para a baliza deserta. Dois minutos depois, Grimaldo encontrou Chiquinho isolado e o médio, de trivela, serviu Vinícius que rematou de primeira para o 4-0.





Um golo que teve de ser revisto no VAR mas que acabou por ser validado. Até ao fim da partida, Gedson e Jota estiveram perto de marcar o 5-0 mas o resultado manteve-se inalterado. Com esta goleada, o Benfica aproveita o deslize do FC Porto com o Marítimo e isola-se na liderança da I Liga.