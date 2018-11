Benfica humilhado no Estádio da Luz pelo Moreirense

Inês Geraldo - RTP Comentários 02 Nov, 2018, 23:00 / atualizado em 02 Nov, 2018, 23:01 | 1.ª Liga

Após maus resultados frente a Ajax e Belenenses, o Benfica abriu a nona jornada da Liga Portuguesa, recebendo no Estádio da Luz o Moreirense. Partida que parecia bem encaminhada para os encarnados, que logo aos dois minutos marcaram, por intermédio de Jonas.









Regresso aos golos do avançado brasileiro que parecia dar um início estonteante à equipa da Luz. Nada mais errado. O Moreirense não se acanhou e dois minutos depois chegou ao empate.





Contra-ataque perfeito pelo lado direito do ataque da equipa de Moreira de Cónegos. Arsénio levou o esférico, correu vários metros e com um passe atrasado solicitou Chiquinho, que de primeira bateu Vlachodimos.







Sem perder o norte, a equipa de Ivo Vieira continuou a causar problemas ao Benfica e aos 16 minutos deu a volta ao resultado. Arsénio, novamente, a avançar vários metros pelo lado direito e já dentro da área, o jogador fez um cruzamento certeiro para Pedro Nuno que completou a reviravolta na Luz.











O Benfica tentava responder mas com jogadas sem resultado prático. Até que a humilhação aumentou para a equipa de Rui Vitória. Bola longa no ataque do Moreirense, desentendimento entre Jardel e Vlachodimos, corte do defesa brasileiro e esférico para o Moreirense.





Arsénio (um dos melhores em campo) controlou, passou para Loum que apenas teve de se preparar para um remate do meio da rua, que bateu no poste e entrou na baliza de Vlachodimos. O guarda-redes encarnado pouco podia fazer para parar o pontapé do jogador do Moreirense.









Ao intervalo, os Cónegos venciam por 3-1 e a Luz reservou assobios à equipa de Rui Vitória. A segunda metade começou com um Benfica mais pressionante mas sem conseguir bater Jhonatan.





Jardel, de cabeça, e Castillo tentaram remar contra a maré mas sem grande perigo. Aos 78 minutos, Jardel, capitão do Benfica, dificultou um pouco mais a tarefa encarnada ao ser expulso de forma direta, depois de uma agressão a Arsénio.





Até ao fim da partida, destaque para remate de Jonas, de livre direto, para grande defesa de Jhonatan e um Benfica de cabeça perdida sem conseguir furar a boa organização defensiva do Moreirense.





Resultado de pesadelo para o Benfica que soma a terceira derrota consecutiva (Ajax, Belenenses e Moreirense) e histórico para a equipa de Moreira de Cónegos, que pela primeira vez conseguiu ir vencer ao Estádio da Luz.