Benfica obrigado a vencer em Moreira de Cónegos

Lusa 09 Abr, 2017, 09:55 | 1.ª Liga

Depois de terem empatado na semana passada em casa com o FC Porto, os ‘encarnados’ arrancaram para esta ronda com um ponto de vantagem para os ‘dragões’, mas agora têm de vencer para recuperar essa liderança, depois de os ‘azuis e brancos’ terem vencido no sábado o Belenenses por 3-0.



Este será ainda um reencontro do Benfica com a equipa que o eliminou e que acabou por conquistar a Taça da Liga, embora na altura fosse comandada por Augusto Inácio, técnico que já saiu do clube.