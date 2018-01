Benfica prepara aproximação a FC Porto e Sporting

Mário Aleixo - RTP 22 Jan, 2018, 08:26 / atualizado em 22 Jan, 2018, 08:28 | 1.ª Liga

O FC Porto vai na frente da prova com 48 pontos e menos meio jogo. Segue-se o Sporting com 47 pontos e o Benfica com 46.



Alguns dados a reter desta 19ª jornada:



- as dificuldades sentidas pelo FC Porto para ultrapassar um surpreendente Tondela, 10º classificado;



- a atitude incompreensível de Fábio Coentrão que desatou aos murros na cobertura do banco de suplentes em Setúbal, depois do Sporting ter sofrido o golo do empate frente ao Vitória;



- o Benfica a crescer de forma jogo após jogo sofreu uma contrariedade de vulto com a lesão de Krovinovic (atualmente o jogador mais influente na manobra da equipa) que o afasta da equipa até final da época;



- Yuri Ribeiro marcou o segundo golo do Rio Ave, um tento digno de levantar qualquer estádio;



- nas Aves o treinador Lito Vidigal viu lenços brancos de contestação depois da derrota sofrida com o Paços de Ferreira.



E siga o campeonato com a próxima jornada (20ª) dividida por três dias, segunda-feira, terça e quarta, dias 29, 30 e 31 de janeiro.



Eis os jogos agendados:



Segunda-feira, dia 29:



P. Ferreira-Feirense, 19h00

Portimonense-Rio Ave, 19h00

Belenenses-Benfica, 21h00



Terça-feira, dia 30:



Estoril-Tondela, 19h00

Sp. Braga-Aves, 19h00



Quarta-feira, dia 31



Boavista-Marítimo, 19h00

Chaves-V. Setúbal, 19h00

Moreirense-FC Porto, 21h00

Sporting-V. Guimarães, 21h00.