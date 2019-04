Benfica procura isolar-se no topo da I Liga na visita a Braga

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 09:08 / atualizado em 28 Abr, 2019, 09:18 | 1.ª Liga

Após o deslize dos 'dragões' em casa do Rio Ave (2-2), na sexta-feira, os ‘encarnados’ podem em caso de triunfo ultrapassar os ‘dragões’, que lideram o campeonato com um ponto de avanço, mas mais um encontro disputado.



Na primeira volta, os bracarenses, que apenas venceram um dos oito encontros com os 'grandes' esta temporada, foram goleados no Estádio da Luz, por 6-2.



Os restantes encontros do dia são importantes na luta pela manutenção, com o Desportivo de Chaves, 16.º e antepenúltimo, a receber o Nacional, uma posição abaixo.



Três pontos acima do Desportivo de Chaves e primeira equipa acima da ‘linha de água’, o Tondela visita o terreno do Marítimo, que tem apenas mais dois pontos.



No jogo de encerramento da ronda, o Boavista, que tem mais um ponto do que os tondelenses, procura afastar-se da zona de ‘perigo’, na receção ao Moreirense, que pode consolidar o quinto lugar, que deve dar acesso à Liga Europa.