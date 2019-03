Benfica procura manter 1.º lugar na receção ao Belenenses

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Mar, 2019, 08:38 / atualizado em 11 Mar, 2019, 08:38 | 1.ª Liga

O campeão nacional ganhou por 2-1 no estádio do lanterna-vermelha Feirense e isolou-se no topo da classificação, com um ponto de vantagem sobre o rival lisboeta, segundo colocado, que na ronda anterior tinha ultrapassado a equipa portuense, ao vencer pelo mesmo resultado (2-1) no Estádio do Dragão.



Para reassumir o comando do campeonato, com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, os encarnados precisam de vencer o jogo do Estádio da Luz, com início às 20h15, frente à equipa que lhes impôs a primeira derrota no campeonato, por 2-0, quando o Benfica ainda era treinado por Rui Vitória.



Já sob a orientação de Bruno Lage, o Benfica alcançou nove triunfos seguidos na I Liga, procurando conquistar agora o 10.º, mas o Belenenses, sétimo classificado, também estará motivado perante a possibilidade de igualar o Vitória de Guimarães no sexto lugar e aproximar-se do Moreirense, quinto posicionado.





Além de recuperar a liderança, o Benfica, que não poderá contar com o avançado Seferovic, melhor marcador da prova, com 15 golos, devido a lesão, tenta também distanciar-se de SC Braga e Sporting, terceiro e quarto classificados, respetivamente, que no sábado ganharam na receção ao Vitória de Guimarães (1-0) e na visita ao Boavista (2-1).





O Benfica prepara-se para apresentar o melhor "onze" ainda que não conte com Gabriel (castigado) e Seferovic (lesionado).







Nesta altura só o treinador Bruno Lage saberá como vai suprir essas ausências.





Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o técnico encarnado disse que não percebeu que a equipa tenha sentido o facto de ter chegado à liderança do campeonato e considerou que os 10 jogos que faltam até ao fim serão encarados como finais.









Do lado dos azuis há uma equipa na máxima força sem lesionados nem castigados.





No lançamento da partida o treinador Silas manifestou o desejo de sair do Estádio da Luz com uma vitória.









O jogo terá relato na Antena 1 com o jornalista Nuno Matos, a reportagem de David Carvalho e os comentários de Luis Cristóvão.