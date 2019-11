Benfica procura segurar liderança isolada, FC Porto e Famalicão na "perseguição"

O triunfo sobre o Portimonense (4-0), o sexto consecutivo na prova, permite que os ‘encarnados’ arranquem, pela primeira vez esta temporada, uma jornada sozinhos no topo, agora com mais dois pontos do que os ‘dragões’ e do que o Famalicão.



A formação comandada por Bruno Lage manteve-se na senda das vitórias internas, mas, sobretudo, recuperou as boas exibições - que andavam arredadas da Luz praticamente desde o início da época - e o médio Chiquinho, que voltou à titularidade diante dos algarvios e confirmou que poderá ser uma das ‘armas’ importantes no ataque ao bicampeonato.



Em vésperas do duelo europeu com o Lyon, para a Liga dos Campeões, os campeões nacionais abrem a 10.ª jornada, no sábado, novamente na Luz, agora perante um Rio Ave que tem perdido fulgor no campeonato e não vence há três partidas, embora esteja a apenas três pontos do quinto classificado, Vitória de Guimarães.



Na ‘peugada’ do Benfica segue o FC Porto, que somou um empate 1-1 na visita ao Marítimo, na quarta-feira, permitindo que o rival lisboeta se esgueirasse até à liderança isolada. Antes da viagem à Madeira, os ‘azuis e brancos’ tinham ‘desalojado’ o Famalicão do topo.



No domingo, o conjunto liderado por Sérgio Conceição terá, objetivamente, claras possibilidades de retomar o ‘trilho’ das vitórias na I Liga, uma vez que recebe, no Dragão, o lanterna-vermelha Desportivo das Aves, uma equipa em crise, que leva sete derrotas consecutivas na competição e é comandada, interinamente, por Leandro Pires, que substituiu Augusto Inácio.



O surpreendente Famalicão terá novo ‘teste de fogo’ às suas capacidades no espaço de uma semana, agora com um dérbi diante do Sporting de Braga, formação que continua a ‘desiludir’ na I Liga e que, na quinta-feira, averbou a quarta derrota na competição, por 2-0, na visita ao Bessa, diante de um Boavista que continua a ser a única formação ainda sem qualquer desaire.



Depois de terem perdido por 3-0 no Dragão, no passado fim de semana, os famalicenses bateram o Gil Vicente, por 2-1, e mantiveram-se no ‘pódio’, lado a lado com os portistas.



Também no domingo, o Gil Vicente recebe o Marítimo, pouco antes de o Sporting jogar em Tondela e tentar chegar à quarta vitória seguida na prova.



A cinco pontos de distância de FC Porto e Famalicão, os ‘leões’, que ocupam a quarta posição, vão jogar novamente fora do seu terreno, após terem vencido em Paços de Ferreira, por 2-1, naquela que foi a terceira vitória do técnico Silas no mesmo número de jogos para o campeonato.



A ronda 10 reserva ainda outro dérbi regional, no sábado, com a deslocação do Vitória de Guimarães, quinto classificado, a Moreira de Cónegos, para defrontar o Moreirense. Os vitorianos impuseram-se, de forma categórica, ao Belenenses SAD (5-0) a meio da semana e terão pela frente um adversário que ‘roubou’ pontos a Boavista (1-1) e Rio Ave (1-1) nos dois últimos jogos.



A ronda encerra na segunda-feira com os jogos Belenenses SAD-Paços de Ferreira, Portimonense-Santa Clara e Vitória de Setúbal-Boavista.



Programa da 10.ª jornada:



- Sábado, 02 nov:



Benfica – Rio Ave, 18:00



Moreirense – Vitória de Guimarães, 20:30



- Domingo, 03 nov:



Gil Vicente – Marítimo, 15:00



Tondela – Sporting, 17:30



FC Porto – Desportivo das Aves, 20:00



Sporting de Braga – Famalicão, 20:15



- Segunda-feira, 04 nov:



Belenenses SAD – Paços de Ferreira, 19:00



Portimonense – Santa Clara, 21:00



Vitória de Setúbal – Boavista, 21:00