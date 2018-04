Benfica quer vencer no Bonfim para cimentar a liderança

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Abr, 2018, 09:42 / atualizado em 07 Abr, 2018, 09:42 | 1.ª Liga

O Benfica, que está na busca pelo primeiro pentacampeonato da sua história, é a primeira equipa grande a entrar em ação e vai defrontar um Vitória de Setúbal que ainda está na luta pela manutenção, ocupando o 13º posto, cinco pontos acima da zona de descida.



A equipa de Rui Vitória aparece no Bonfim motivada pela recente subida ao primeiro lugar de forma isolada e tem a possibilidade colocar ainda mais pressão sobre o FC Porto, uma semana antes do clássico entre ambos.



Os sadinos tem Yannick Djaló lesionado.



Na conferência de imprensa de antevisão do encontro o treinador dos setubalenses, José Couceiro, prometeu que a sua equipa não entrará em campo com qualquer receio.





Sp. Braga a jogar com um olho em Alvalade



Os encarnados não contam com o lesionado de longa duração Krovinovic.No lançamento da partida o técnico da equipa da Luz, Rui Vitória, assume que o facto do Benfica agora ser líder "nada muda".O Vitória de Setúbal-Benfica está agendado para as 20h30, enquanto os “dragões” só entram em campo no domingo, na receção ao Desportivo das Aves.Também hoje, mas às 18h15, o Sporting de Braga pode ultrapassar provisoriamente o Sporting e subir ao terceiro lugar, caso vença no campo do Feirense, penúltimo classificado e equipa 'desesperada' por pontos, para não regressar à II Liga.Os “leões” recebem no domingo o Paços de Ferreira, num encontro marcado pela “guerra” interna no clube, culminada com a suspensão de grande parte dos jogadores do plantel.O presidente Bruno de Carvalho criticou alguns jogadores pela exibição em casa do Atlético de Madrid (derrota por 2-0), com grande parte do plantel a partilhar nas redes sociais um comunicado a reagir a estas críticas.Na sequência, Bruno de Carvalho chamou os jogadores de "meninos mimados" e anunciou a suspensão de todos os subscritores.O treinador do Sporting, Jorge Jesus, deverá falar aos jornalistas na antevisão do encontro, numa conferência que deverá ficar marcada por esta questão.