Benfica recebe Vizela para aumentar liderança e `pressionar` Sporting

Os `encarnados` somam os mesmos 52 pontos dos `leões`, seguindo em primeiro por via do confronto direto, e podem agora adiantar-se, ainda que a equipa de Rúben Amorim, que segunda-feira visita o Moreirense, tenha um jogo em atraso nesta fase.

Depois do empate na jornada anterior com o Vitória de Guimarães (2-2), as `águias` procuram voltar aos triunfos no campeonato, após terem batido, na quinta-feira, o Toulouse (2-1), num encontro difícil para a Liga Europa.

Do outro lado, terão o novo lanterna-vermelha do campeonato, que passou para o último posto dado o triunfo do Desportivo de Chaves, no sábado, ante o Boavista (2-1).

Mais tarde, às 20:30, o Sporting de Braga recebe o Farense sabendo que o rival Vitória de Guimarães empatou com o Portimonense (1-1), ficando provisoriamente isolado no quarto lugar, com mais um ponto, tendo esse posto à mercê.

Os minhotos perderam 4-2 em casa com o Qarabag, na primeira mão do play-off da Liga Europa, e saíram goleados por 5-0 de casa do Sporting na ronda anterior, procurando `estancar` a má fase.

O primeiro jogo do dia, pelas 15:30, opõe Casa Pia a Arouca, opondo o 16.º classificado, em lugar de play-off de manutenção, a uma formação em ascensão no campeonato, com quatro vitórias seguidas, ocupando para já o sétimo lugar.

Na segunda metade do campeonato estão Estoril Praia (13.º) e Gil Vicente (11.º), defrontando-se pelas 18:00 em busca de se afastar da cauda da tabela.

Programa e resultados da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 16 fev:

Famalicão - Rio Ave, 2-1.

- Sábado, 17 fev:

Desportivo de Chaves -- Boavista, 2-1.

Portimonense - Vitória de Guimarães, 1-1.

FC Porto - Estrela da Amadora, 2-0.

- Domingo, 18 fev:

Casa Pia -- Arouca, 15:30.

Benfica -- Vizela, 18:00.

Estoril Praia - Gil Vicente, 18:00.

Sporting de Braga -- Farense, 20:30.

- Segunda-feira, 19 fev:

Moreirense -- Sporting, 20:15.