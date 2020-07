Benfica repete convocatória para visita ao Famalicão, ainda sem Taarabt

O grupo é o mesmo que Veríssimo convocou para o último sábado, com as `águias` a conseguirem vencer em casa o Boavista (3-1), depois de uma série de duas derrotas consecutivas, com Santa Clara e Marítimo, ainda com o treinador Bruno Lage, que saiu.

Fora das opções continuam o médio internacional marroquino Taarabt, um jogador em que Lage apostou, mas que já tinha falhado o jogo no Funchal, e o lateral esquerdo Grimaldo, que tem uma lesão ligamentar no joelho.

O Benfica (2.º) defronta hoje fora o Famalicão (5.º), a partir das 21:30, pouco depois de o líder FC Porto visitar o Tondela (15.º), ambos em jogos da 31.ª jornada.

Os `dragões` podem sagrar-se campeões nacionais se vencerem e o Benfica perder, o que os deixaria a três jornadas do final com mais nove pontos do que as `águias` e vantagem no confronto direto, em caso de igualdade pontual.

Lista de 22 convocados:

- Guarda-redes: Zlobin, Vlachodimos e Svilar

- Defesas: Nuno Tavares, Tomás Tavares, André Almeida, Ferro, Rúben Dias e Jardel

- Médios: Chiquinho, Florentino, Pizzi, Cervi, Weigl, Zivkovic, Gabriel e Samaris

- Avançados: Rafa, Dyego Sousa, Carlos Vinicius, Seferovic e Jota