Benfica responde ao FC Porto e recupera liderança com goleada sobre Marítimo

Lusa Comentários 23 Abr, 2019, 09:09 | 1.ª Liga

Um 'bis' do jovem João Félix, aos três e 64 minutos, outro do argentino Franco Cervi, aos 71 e 88, e golos de Pizzi, aos 49, e do também argentino Salvio, aos 90, deram volume à goleada 'encarnada', conjunto que assim fecha a jornada na frente, com 75 pontos, os mesmos do FC Porto, segundo, que, no sábado, venceu 1-0 na receção ao Santa Clara.



Depois de ter sido afastado na quinta-feira da Liga Europa pelos alemães do Eintracht Frankfurt, o Benfica reagiu da melhor forma e ultrapassou facilmente um Marítimo que ainda está envolvido na lyta pela permanência, uma sdemana antes de os lisboetas terem uma das deslocações mais difíceis do campeonato, quando defrontarem o Sporting de Braga, quarto e ainda em luta pelo terceiro posto.



Um golo de Moussa Marega, aos 18 minutos, foi o suficiente para o FC Porto vencer na receção ao Santa Clara, no sábado, e manter a pressão sobre o Benfica, num jogo em que deteve quase sempre no controlo do jogo, apesar de ter acusado algum cansaço depois do jogo com o Liverpool, na quarta-feira, que ditou o afastamento dos 'dragões' da Liga dos Campeões.



A ronda ficou ainda marcada pela vitória do Desportivo de Chaves em casa do Moreirense, a equipa sensação do campeonato, graças a um golo do central sérvio Nikola Maras, e manter viva a ‘chama’ da manutenção, numa partida com caráter decisivo para os flavienses.



No Jamor, o Belenenses, a contas com uma vaga inusitada de lesões, somou o sexto jogo consecutivo sem vencer, ao ser derrotado pelo Rio Ave por 3-1, mas esteve a perder por 3-0, tendo marcado o tento de honra aos 72 minutos, pelo central francês Vicent Sasso.



O Sporting de Braga cumpriu os ‘mínimos’ ao ir a Santa Maria da Feira vencer o já despromovido Feirense por 2-0, não ‘atirando a toalha ao chão’ na luta pelo terceiro lugar, com o Sporting, que venceu em casa do Nacional por 1-0, a manter uma vantagem de três pontos sobre os minhotos a quatro jornadas do final do campeonato.