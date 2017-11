Benfica-Sporting disputa-se no princípio de janeiro

Lusa 28 Nov, 2017, 15:36 | 1.ª Liga

O encontro entre o Benfica, tetracampeão nacional e atual terceiro classificado do campeonato, e o rival lisboeta, segundo posicionado, com mais um ponto, tem início marcado para as 21h30 horas, no Estádio da Luz.



No mesmo dia, o FC Porto, líder da prova, desloca-se ao estádio do Feirense, em encontro com início às 20h15 horas, numa ronda que arranca mais de uma semana antes, em 23 de dezembro, com a partida entre Vitória de Guimarães e Tondela.



Antes, caberá ao clube portuense encerrar a 15.ª jornada, na segunda-feira, 18 de dezembro, ao receber o Marítimo, a partir das 21h00, já depois dos jogos do Sporting e do Benfica, ambos no domingo anterior, em casa com o Portimonense (18h00) e fora com o Tondela (20h15), respetivamente.



Programa da 15.ª jornada:

- Sexta-feira, 15 dez:

Paços de Ferreira – Boavista 20h30

- Sábado, 16 dez:

Feirense – Vitória de Setúbal 16h00

Estoril-Praia – Desportivo das Aves 18h30

Sporting de Braga – Belenenses 20h30

- Domingo, 17 dez:

Desportivo de Chaves – Rio Ave 16h00

Sporting – Portimonense 18h00

Tondela – Benfica 20h15

- Segunda-feira, 18 dez:

Moreirense – Vitória de Guimarães 1900

FC Porto – Marítimo 21h00



Programa da 16.ª jornada:

- Sábado, 23 dez:

Vitória de Guimarães – Tondela 18h15

- Quarta-feira, 3 jan:

Desportivo das Aves – Moreirense 18h15

Boavista – Sporting de Braga 18h15

Marítimo – Desportivo de Chaves 18h15

Rio Ave – Paços de Ferreira 20h15

Feirense – FC Porto 20h15

Benfica – Sporting 21h30

- Quinta-feira, 4 jan:

Vitória de Setúbal – Estoril-Praia 18h15

Portimonense – Belenenses 20h15