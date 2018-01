Benfica-Sporting tem sempre a magia do imprevisto

Mário Aleixo - RTP 02 Jan, 2018, 12:26 / atualizado em 02 Jan, 2018, 12:27 | 1.ª Liga

Será que o Benfica-Sporting, o dérbi dos dérbis em Portugal, ainda pode trazer algo de novo? O antigo jogador das duas equipas disse acreditar que a partir do segundo dérbi que se joga tudo é rotina.



Para o antigo internacional luso todos estes jogos são diferentes: “As previsões são impossíveis de fazer. Os jogos são todos diferentes, as peripécias também. É o dérbi eterno onde prevalece a magia do imprevisto”.





Este jogo marca também a presença em campo de um jogador – Fábio Coentrão – que trocou o Benfica pelo Sporting como aconteceu com Eurico Gomes. Sobre esta situação eis a opinião autorizada: “Para o jogador tem um peso especial. Não sabemos a reação dos adeptos. O Fábio podia ter evitado as palavras hostis que dirigiu ao Benfica quando entrou no Sporting”.Quanto às equipas, em declarações ao jornalista Eduardo Gonçalves, observou: “O Sporting está mais consistente e é favorito. O Benfica ainda procura um nível de rendimento superior. No jogo as diferenças resumem-se a zero”.A finalizar o antigo jogador falou sobre a ausência de Luisão para dizer: “Num jogo destes é um futebolista que faz falta a 60 ou 70 por cento. Não só pelo que joga mas pelo que podia transmitir à equipa e ainda a tranquilidade que podia dar ao guarda-redes”.