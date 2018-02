Benfica tem o melhor ataque apesar da crise anunciada

Mário Aleixo - RTP 03 Fev, 2018, 09:57 / atualizado em 03 Fev, 2018, 09:57 | 1.ª Liga

Nesta altura os encarnados tem mais um golo marcado do que o FC Porto (46) e mais quatro que o Sporting (43).



Em comparação com o campeonato da época passada a equipa do clube da águia tem mais três golos marcados, decorrido o mesmo número de jornadas.



Dos 47 golos apontados há algum equilíbrio entre os jogos em casa e fora. No Estádio da Luz a equipa marcou 26 e fora 21 e na condição de forasteira é a formação mais concretizadora da prova.



De todos os golos marcados 13 deles resultaram de lances de bola parada, o que mostra a importância do trabalho realizado durante os treinos.



A figura maior, entre os jogadores que têm mais apetência para marcar golos, é Jonas que já apontou 24 em 20 jogos o que dá uma média de 1,2 golos por jogo.



Mas mais dez futebolistas da equipa do Benfica contribuíram para atingir a marca dos 47 golos: Salvio, com 7 golos; Seferovic e Pizzi, com 4; André Almeida, com 2; Samaris, Raúl, Zivkovic, Krovinovic, Luisão e Cervi, com 1.