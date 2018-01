Benfica tenta aproximação à vice-liderança

Lusa 20 Jan, 2018, 11:31 | 1.ª Liga

Depois de os 'dragões' terem vencido no sábado por 1-0 na receção ao Tondela, aproveitando da melhor maneira o empate 1-1 do Sporting em casa do Vitória de Setúbal para recuperarem a liderança, é a vez de o Benfica tentar tirar proveito do tropeção dos 'leões', podendo, em caso de vitória, ficar a apenas um ponto do segundo lugar do Sporting.



O triunfo também poderá deixar as 'águias' a dois pontos da liderança, mas, neste caso, o FC Porto tem ainda por disputar a segunda parte do jogo com o Estoril, interrompido ao intervalo e que os 'canarinhos' vencem por 1-0.



Do outro lado, o Benfica defronta um Desportivo de Chaves em situação tranquila na pauta classificativa e que, na primeira volta, criou grandes dificuldades aos 'encarnados', aque apenas venceram com um golo nos descontos.



Além do encontro na Luz, hoje realizam-se mais dois jogos da I Liga, com o Marítimo a receber o Belenenses e o Portimonense o Sporting de Braga, numa ronda que fecha no domingo com mais quatro jogos.



Programa e resultados da 19.ª jornada da I Liga:



Sexta-feira

Vitória de Setúbal - Sporting, 1-1

FC Porto - Tondela, 1-0



Sábado

Marítimo - Belenenses, 16:00

Benfica - Desportivo de Chaves, 18:15

Portimonense - Sporting de Braga, 20:30



Domingo

Desportivo das Aves - Paços de Ferreira, 16:00

Feirense - Moreirense, 16:00

Rio Ave - Boavista, 18:00

Vitória de Guimarães - Estoril-Praia, 20:15