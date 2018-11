Benfica tenta regressar às vitórias frente ao Moreirense

Lusa Comentários 02 Nov, 2018, 09:51 / atualizado em 02 Nov, 2018, 09:52 | 1.ª Liga

Depois dos desaires com Ajax (1-0), para a Liga dos Campeões, e Belenenses (2-0), resultados que fizeram aumentar a contestação ao técnico Rui Vitória, os encarnados necessitam de bater o Moreirense para se manterem na perseguição a Sporting de Braga e FC Porto, que partilham o comando.



Perante o 12.º classificado da prova, um triunfo deixa provisoriamente o Benfica no topo da I Liga, com mais dois pontos que FC Porto, que no sábado atua no terreno do Marítimo, e Sporting de Braga, que no domingo recebe o Vitória de Setúbal.



O Moreirense vem de duas vitórias consecutivas (1-0 ao Marítimo e 1-0 ao São Martinho, na Taça de Portugal), mas nunca venceu no Estádio do Luz e soma oito derrotas seguidas nesse palco.



O encontro tem início agendado para as 20h30.