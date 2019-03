Benfica visita Moreirense e Porto recebe Marítimo com "tolerância zero"

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mar, 2019, 10:58 / atualizado em 16 Mar, 2019, 11:08 | 1.ª Liga

Depois de fazer o mais difícil e vencer no Dragão (2-1) o Benfica foi travado na segunda-feira em casa com o Belenenses (2-2), o que deixou a equipa de Bruno Lage com os mesmos 60 pontos do FC Porto no topo da classificação.



O confronto direto, com duas vitórias, dá a liderança no campeonato ao Benfica, mas deixa a equipa sem qualquer margem de manobra para um deslize a nove jornadas do final, tal como o campeão FC Porto.



No domingo, e depois de jogarem na quinta-feira a Liga Europa com o Dínamo Zagreb, os encarnados estão obrigados a vencer em Moreira de Cónegos, frente à equipa sensação do campeonato, quinta, e que já empatou o "dragão" em casa.



Na Liga, a equipa de Ivo Vieira venceu na Luz na primeira volta (3-1) e em casa impôs um empate sem golos ao FC Porto, permitindo então a aproximação do Benfica ao rival, no início de janeiro.



Em Moreira de Cónegos, no domingo, às 17h30, Bruno Lage voltará a contar com o castigado Gabriel, e o avançado suíço Seferovic, que saiu lesionado em Zagreb há uma semana e falhou o jogo com o Belenenses, ainda está em dúvida.



Antes, este sábado (20h30), o FC Porto pode assumir o comando provisório, num jogo em que recebe o Marítimo, 11.º classificado, mas apenas três pontos acima da linha de descida de divisão.





O treinador Sérgio Conceição deverá ter o plantel quase todo apto, mantendo-se de fora apenas Aboubakar, num jogo em que os "dragões" são absolutos favoritos, com a história a seu favor: 36 vitórias e dois empates em casa com os insulares.





Na conferência de imprensa de antevisão o treinador dos portistas admitiu que só a vitória interessa aos "dragões".















Zainadine e Rúben Ferreira devem falhar a deslocação do Marítimo ao Estádio do Dragão. O central e o lateral esquerdo voltaram a não treinar com a equipa na última sessão de trabalho antes do jogo.













Sporting -- Santa Clara, 1-0.Vitória de Setúbal -- Sporting de Braga, 15h30.Belenenses -- Portimonense, 15h30.Vitória de Guimarães -- Boavista, 18h00.FC Porto -- Marítimo, 20h30.Desportivo das Aves -- Desportivo de Chaves, 15h00.Nacional -- Rio Ave, 15h00.Moreirense -- Benfica, 17h30.Tondela -- Feirense, 20h00.