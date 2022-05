Benfiquistas Martim Neto e Diego Moreira estreiam-se em convocatória sem Darwin

Tal como já tinha adiantado em conferência de imprensa o treinador 'encarnado', Nélson Veríssimo, o médio e o avançado das equipas secundárias das 'águias' constam no lote de 20 convocados, assim como o lateral esquerdo Sandro Cruz, o defesa central Tomás Araújo e o avançado Henrique Araújo - todos já se estrearam pela equipa A esta temporada -, e o guarda-redes Svilar, ainda sem jogos na principal equipa em 2021/22.



Em sentido inverso, a grande surpresa acaba por ser o ponta de lança uruguaio Darwin Núñez, melhor marcador do Benfica na temporada, com um total de 34 golos.



De resto, em relação à convocatória para o clássico com o FC Porto, no sábado último, que terminou com a vitória dos 'dragões' (1-0) e, consequente, conquista do 30.º título de campeão nacional, saem Vlachodimos, Grimaldo, Otamendi, Vertonghen, Tiago Gouveia, Nemanja, Weigl, Everton, Gonçalo Ramos e Seferovic.



A visita a Paços de Ferreira, em encontro da 34.ª e última jornada da Liga, com início marcado para as 20:15 e arbitragem de Hugo Silva (AF Santarém), será o último encontro de Nelson Veríssimo como treinador do Benfica.







Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Svilar e Helton;



- Defesas: Sandro Cruz, Gilberto, André Almeida, Valentino, Vertonghen, Tomás Araújo e Morato;



- Médios: Tiago Gouveia, Martim Neto, Diego Moreira, Diogo Gonçalves, João Mário, Gil Dias, Taarabt, Meïte e Paulo Bernardo;



- Avançados: Yaremchuk e Henrique Araújo.