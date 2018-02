`Bis` de Cervi em Portimão, Benfica provisoriamente na liderança

Lusa 10 Fev, 2018, 22:56 / atualizado em 10 Fev, 2018, 22:57 | 1.ª Liga

Cervi marcou um golo madrugador, aos seis minutos, abrindo caminho a uma boa primeira parte dos 'encarnados', que sofreram o empate aos 65 - já sem Jonas, que saiu lesionado -, por Felipe Macedo, antes de o extremo argentino marcar de livre (78) e Zivkovic selar o resultado nos descontos (90+5).



O Benfica colocou-se no primeiro lugar, de forma provisória, com 53 pontos, mais um do que o FC Porto, que joga no domingo em Chaves, enquanto o Portimonense segue no 11.º lugar, com 24 pontos.



Enquanto Vítor Oliveira apostou na mesma equipa que tinha vencido, sem discussão, o Marítimo na jornada anterior (3-0) - somando dois triunfos consecutivos -, Rui Vitória chamou Rafa à titularidade para substituir o lesionado Salvio, algo que já não acontecia desde 26 de agosto de 2017, quando o Benfica empatou em Vila do Conde com o Rio Ave, para a quarta jornada (1-1).



Os minutos iniciais revelaram desde logo a disposição de cada equipa: o Benfica com posse de bola e muito pressionante quando a perdia, condicionando a transição rápida do Portimonense.



'Em cima' desta entrada, os 'encarnados' tiveram a felicidade de inaugurar o marcador na primeira jogada de perigo, aos seis minutos: Rafa recebeu a bola na grande área, Ruben Fernandes conseguiu cortar, em esforço, mas a bola sobrou para o argentino Franco Cervi, que com um forte remate com o pé esquerdo não deu hipóteses a Ricardo Ferreira.



O tento madrugador não mudou em nada o panorama do jogo, mantendo-se o ascendente do Benfica, cujas preocupações com o contra-ataque algarvio também se notavam nas bolas paradas ofensivas: Rafa, o jogador mais rápido dos campeões nacionais, ficava recuado, ocupando-se da marcação direta ao veloz japonês Nakajima.



O Benfica controlava, sem ser avassalador, e só voltou a criar perigo aos 22 minutos, após um erro de Pedro Sá, que entregou a bola a Jonas, mas o brasileiro, depois de conduzir, preferiu rematar em vez de passar para Fejsa, que estava em melhor posição.



Pouco depois, aos 25, Hackman, em cima da linha da baliza, foi decisivo, ao cortar um remate com 'selo' de golo de Zivkovic, após jogada de André Almeida pela direita e o guarda-redes do Portimonense fora da jogada.



Só aos 26 minutos é que o Portimonense entrou, pela primeira vez, na grande área do Benfica, abrindo o caminho para um quarto de hora em que os algarvios foram encontrando mais espaços para sair a jogar, mas sem incomodar Bruno Varela.



Ao intervalo, Vítor Oliveira apostou em Fede Varela, um dos dois jogadores emprestados pelo FC Porto no âmbito do negócio Paulinho, o que modificou o Portimonense para melhor, conseguindo 'respirar' com mais bola no meio-campo.



O Benfica parecia 'desaparecido' do jogo quando as más notícias para os 'encarnados' chegaram quase de seguida.



Primeiro, aos 63, com a saída do goleador Jonas por lesão, para a entrada de Raul Jimenez, e dois minutos depois, com a igualdade do Portimonense, num cabeceamento certeiro de Felipe Macedo após canto de Bruno Tabata.



A reação dos campeões nacionais às adversidades foi, contudo, a melhor, voltando a criar um ascendente que lhe permitiu, no espaço de poucos minutos, criar várias ocasiões, nomeadamente por André Almeida, que no 'coração' da área rematou fraco e à figura (71), e Rafa, que atirou ao lado (73).



Seria Franco Cervi a oferecer a vitória ao Benfica, aos 78 minutos, com um livre direito de pé esquerdo executado na perfeição, que fez a bola desviar no poste antes de entrar na baliza.



O técnico do Portimonense ainda arriscou no '4-4-2', com a entrada de Pires, mas a última fase de pressão dos algarvios redundou apenas num ?'tiro' de Galeno ao lado (88).



Zivkovic, no último lance do jogo, no quinto minuto de descontos, limitou-se a confirmar o triunfo 'encarnado', numa jogada iniciada e finalizada pelo sérvio.