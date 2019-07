Bis de Rodrigues dá vitória ao Aves frente ao Tondela

Lusa Comentários 13 Jul, 2019, 14:43 | 1.ª Liga

João Pedro adiantou o Tondela logo no segundo minuto, mas Rodrigues, a figura do encontro particular, igualou aos 20 minutos, antes de ‘bisar', aos 67, consumando a reviravolta no marcador e fixando o resultado final favorável aos avenses.



O Aves, que somou o primeiro triunfo em três ensaios, jogou de início com Beunardeau, Mato Milos, Ponck, Adi, Afonso Figueiredo, Bruno Xavier, Bruno Lourenço, Falcão, Miguel Tavares, Rúben Macedo e Rodrigues, tendo jogado ainda Estrela, Varela e Abdoulaye, enquanto os reforços Adam e Peu, lesionados, foram alguns dos ausentes.



O Tondela apresentou-se em campo com Cláudio Ramos, Moufi, Bruno Wilson, Yohan Tavares, João Vigário, Bruno Monteiro, João Pedro, Pité, Xavier, João Vasco e Patrick. João Reis e Ricardo Alves, lesionados, foram os únicos a falhar este jogo particular, o segundo dos beirões na pré-época, depois da vitória diante do Anadia, por 2-1.