Boavista antevê jogo muito competitivo com o Vitória de Guimarães

Lusa 08 Set, 2017, 16:02 | 1.ª Liga

Miguel Leal, que perspetivou essa partida em conferência de imprensa, disse que o Boavista "tem condições para ganhar qualquer jogo".



O técnico admitiu que a vitória caseira frente ao Desportivo das Aves (1-0), na ronda anterior, desanuviou o ambiente no que toca à classificação, visto que a equipa conquistou os seus primeiros pontos nesta época, saiu do último lugar e saltou para o 13.º.



"Queremos continuar a progredir e a fazer um campeonato tranquilo e isso ainda está longe de estar conseguido. Temos muito trabalho pela frente e temos de continuar a batalhar e de estar unidos, acreditar no trabalho que estamos a fazer", completou Miguel Leal, convicto de que "o tempo" trará melhores notícias.



O campeonato parou no fim de semana anterior, devido aos compromissos das seleções nacionais, mas o Boavista teve um jogo, com o Braga, para a Taça da Liga, e perdeu (1-2), tendo sido eliminado.



Ainda assim, Miguel Leal considera que esse embate "foi importante" pelo seu elevado grau de dificuldade e porque permitiu "a integração de novos jogadores e isso também é importante”.



O Vitória de Guimarães parece também não estar no seu melhor, somando apenas mais um ponto do que os ‘axadrezados’, mas o treinador boavisteiro salientou que os encontros entre as duas equipas caraterizam-se pelo "grau de emotividade muito grande, pois a rivalidade é muito grande".



“Vai ser um bom jogo, um jogo muito competitivo, e as duas equipas vão estar intranquilas em alguns momentos do jogo", prognosticou o técnico boavisteiro, alegando que Boavista e Vitória tinham outras expectativas para esta altura.



"Há que arrepiar caminho e trabalhar, porque a pantera vai continuar a crescer", afirmou.



Miguel Leal admitiu que a confiança no plantel, após quatro derrotas em cinco jogos oficiais, "não estará no seu melhor", mas também disse que "a equipa está a crescer de dia para dia" e identificada com as suas ideias.



"O ambiente à semana é fantástico, não há nada para apontar. Jogadores estão focados naquilo que têm de fazer e a trabalhar para melhorar e isso, para mim e para qualquer treinador, é a melhor coisa que pode acontecer, sentir que a equipa está focada nos seus objetivos", considerou.



O treinador disse ainda que se o Boavista bater o Guimarães alcança o que quer para esta altura e, em sua opinião, "o Boavista tem condições para ganhar qualquer jogo".



"Às vezes não consegue, mas tem que ter pelo menos essa crença", sustentou.



Miguel Leal é da de opinião que Boavista e Guimarães possuem "estilos de jogo com muitas parecenças" e o que poderá fazer a diferença, acrescentou, é um "aspeto individual ou uma distração".



O Boavista, 12.º classificado da I Liga, com três pontos, desloca-se a Guimarães no domingo para defrontar o Vitória local (18h00), 10.º, com quatro, em partida da quinta jornada, que será arbitrada por Jorge Sousa, da associação do Porto.