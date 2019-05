Boavista quer vencer Marítimo e até espreita o sétimo lugar

Lusa Comentários 17 Mai, 2019, 16:08 | 1.ª Liga

"Se conseguirmos ganhar é possível chegar a essa posição, mas o nosso objetivo, até pelas dificuldades que fomos encontrando, era a manutenção e esse já foi conseguido", referiu o técnico do Boavista, atual 10.º classificado, em conferência de imprensa relativa ao jogo de sábado, na Madeira.



Lito Vidigal reforçou que o Boavista tem de "competir e tentar ganhar" sempre, "independentemente do adversário e do jogo".



"Foi sempre sobre isso que trabalhámos, competir para vencer todos os jogos. A nossa mentalidade é vencer e este jogo não foge à regra", enfatizou, excluindo que possa existir alguma descompressão pelo facto de o grande objetivo para esta época, a manutenção, já ter sido conseguido.



Lito Vidigal disse acreditar que "também se pode dar o contrário", como aconteceu no último jogo em casa, frente ao Sporting de Braga, que os axadrezados ganharam por 4-2.



"Também já tínhamos o objetivo conseguido e, se calhar, porque houve alguma descompressão, arrancámos a melhor exibição da época com um resultado bom e com muitos golos, contra uma equipa fortíssima", analisou.



Questionado sobre se iria dar oportunidade a jogadores que não jogaram ou foram menos utilizados, Lito Vidigal admitiu algumas alterações, como sucedeu diante do Braga, mas não por aqueles motivos.



O médio ganês Yaw Ackah, de 19 anos, estreou-se diante dos bracarenses como suplente utilizado e, segundo Lito Vidigal, está "convocado" para embate com o Marítimo.



O treinador ‘axadrezado’ descreveu o Marítimo, orientado por Petit, que também já dirigiu o Boavista, como "um adversário forte, que joga em casa, mudou muito e encontrou cinco ou seis jogadores muito bons no defeso"



Instado a fazer um balanço do que foi o percurso do Boavista desde que assumiu o comando técnico da equipa, à 20.ª jornada, Lito Vidigal destacou que o segredo foi o "trabalho e em todas as profissões é preciso tempo, repetir várias vezes para se adquirir a perfeição".



Lito Vidigal acrescentou que "o caminho foi muito duro e penoso", porque "num clube grande e histórico os resultados menos bons são muito mais pesados", considerando que "os adeptos tiveram o comportamento adequado" às necessidades da equipa.



O Marítimo, 11.º classificado, com 39 pontos, recebe o Boavista, 10.º, com 41, no sábado, às 15:30, no Estádio do Marítimo, no Funchal, em jogo da 34.ª e derradeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.