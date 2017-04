Boavista quer vencer o Tondela e ultrapassar ciclo negativo

Lusa 27 Abr, 2017, 15:37 / atualizado em 27 Abr, 2017, 15:37 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Miguel Leal sustentou que "a qualidade de jogo piorou e tem que ressurgir", acrescentando haver "muitas explicações " para o facto de o Boavista estar sem ganhar e sem marcar há cinco jornadas.



"Temos que analisar o que não está bem e temos já aí um jogo em que podemos resolver isso", disse, referindo-se à receção ao Tondela, que está no 17.º posto, vem de dois triunfos consecutivos e luta pela permanência.



O técnico 'axadrezado' disse que "as equipas não têm sempre os mesmos momentos de forma" e o Boavista passa por "um momento menos feliz".



"Todas as equipas passam por isso e temos é que andar para a frente", sentenciou.



Migue Leal quer a sua equipa concentrada e a "dar tudo dentro do campo" para ganhar ao Tondela e melhorar o seu desempenho.



No sábado, "é isso que vai acontecer", porque o desafio passa por "igualar a melhor classificação da década [10.º lugar]".



A vitória nos dois jogos caseiros que o Boavista vai ter de seguida, com o Tondela, já no próxima sábado, e com o Nacional, no sábado seguinte, "quase garantem esse desiderato".



Para Miguel Leal, o Tondela é "uma equipa difícil, motivada, muito forte no contra-ataque e muita esperta, especialmente na área"



O Boavista, "pelo menos esta época, nunca foi uma equipa muito concretizadora", tendo conseguido "muitos golos de bola parada".



"É uma situação que se vai manter até ao fim. Tem a ver muito com as características dos jogadores que temos e o treinador tem que arranjar soluções", considerou.



No futuro, Miguel Leal quer "ter cuidado na escolha" de jogadores para o ataque.



"Vamos ter cuidados, mas não sabemos se é possível contratá-los. Se pudesse, contratava o Cristiano Ronaldo e o Messi", reforçou.



O técnico frisou ainda que "o campeonato não acabou, todas as equipas estão a ver e a procurar jogadores e é muito importante também o sentido profissional que eles devem ter".



"Não é só pensar nos direitos, também temos que pensar nos nossos deveres para a com a entidade patronal e acho que isso é um aspeto determinante", disse, assinalando que "a última imagem é muito importante".



A sua convicção é que os jogadores axadrezados vão "dar uma boa resposta" diante do Tondela.



Para este jogo, o Boavista volta a poder contar com os médios Idris e Fábio Espinho, que cumprirem castigo na ronda anterior. O central Henrique continua lesionado.



O Boavista, 10.º classificado, com 35 pontos, recebe, no próximo sábado (16:00), o Tondela, 17.º, com 23, para a 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.