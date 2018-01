Boavista vai defrontar o Rio Ave com "fome incrível de ganhar o jogo", diz Jorge Simão

Lusa 20 Jan, 2018, 16:47 | 1.ª Liga

"Há, claramente, um favorito, o Rio Ave, e digo-o tão frontalmente porque, para mim, as pessoas mais habilitadas para falar de favoritismo são aquelas que trabalham nos resultados dos jogos, nas casas de apostas. É um exercício que faço para cada jogo: vou consultar as casas de apostas", explicou.



O treinador disse que "as casas de apostas dão 75% de vitória para o Rio Ave, 13% de empate e 13% de vitória para o Boavista. Perante isto, claramente, o favoritismo está o lado do Rio Ave".



Jorge Simão adiantou que tem por hábito consultar sempre as casas de apostas: "Quando me sento nesta cadeira, sei perfeitamente o que é que as casas de apostas dizem dos jogos, quando se falta em favoritismo.



"Trabalhámos no duro e temos uma fome incrível de jogar e de ganhar o jogo. É a minha aposta", reforçou.



O técnico afirmou também que o Boavista não pensa num lugar europeu já esta época, apesar da proximidade para o quinto lugar, que é ocupado precisamente pelo Rio Ave, com 30 pontos, mais seis do que os boavisteiros, e pode valer a entrada na Liga Europa 2018/19.



"Para esta época, a ideia é darmos passos seguros para que tenhamos condições para, a curto prazo, ambicionarmos outras lutas", notou.



O objetivo para esta temporada, igualar, pelo menos, os 43 pontos e o nono lugar da época anterior, ainda está "muito longe" e o Boavista promete "lutar cegamente em todos os jogos para lá chegar o mais rápido possível".



Jorge Simão espera um Boavista "suficientemente sólido a defender, para não permitir que o Rio Ave tenha oportunidades de golo, e acutilante o suficiente para as criar".



O treinador explicou ainda que quer ter "o jogo controlado, o que significa fazer com que os comportamentos coletivos saiam todos perfeitinhos e com rigor".



"Se o fizermos, como é óbvio, espero não permitir muitas oportunidades de golo à equipa adversária", completou.



O Boavista vive "uma fase boa" de resultados e de exibições, mas "pode ser mais sólido".



Rossi não é opção para este jogo, por estar castigado, Renato Santos, Edu Machado e Iván Bulos continuam lesionados e o capitão Idris, que também esteve fora por lesão, voltou aos treinos, mas não está convocado.



O dianteiro gambiano Yusupha Njie está recuperado da lesão que o afastou algum tempo da competição e volta a ser opção.



O Rio Ave, quinto classificado com 30 pontos, recebe no domingo, às 18:00, o Boavista, nono com 24, em jogo da 19.ª jornada da I Liga.