"Bolas paradas podem decidir vencedor do clássico"

Mário Aleixo - RTP 28 Nov, 2017, 12:28 / atualizado em 28 Nov, 2017, 12:28 | 1.ª Liga

Os clássicos são os melhores jogos para se jogarem admite o antigo internacional porque há adrenalina e intensidade.



Quem será o vencedor? O ex-defesa não arrisca mas sempre adianta que “a equipa mais concentrada e que marcar um golo primeiro pode sair vitoriosa”.



Então como será possível sair com os três pontos no final da partida? João Manuel Pinto arrisca: “Num jogo há 70 a 80 por cento de hipóteses das bolas paradas decidirem um jogo”.





Depois há outro dado importante que o ex-jogador, em declarações ao jornalista Marco Fernandes, não esquece que são as individualidades: “Há jogadores que podem fazer a diferença como Salvio, Jonas e Pizzi no Benfica, Brahimi, Aboubakar e Soares no FC Porto”.Quanto às duplas de centrais que se perspetiva possam atuar, o ex-“dragão” e “águia” admite: “São todos belíssimos mas entre Jardel, Luisão, Felipe e Marcano os mais preparados são os do FC Porto”.Como reflete João Manuel Pinto, com tudo o que já aconteceu no passado, “o Benfica está só a três pontos do adversário, está na luta e à procura da vitória” no Dragão.Num olhar global para as duas equipas o antigo internacional considera que a Rui Vitória “não tem sido fácil montar uma equipa-base devido às lesões nos vários setores”.Para João Manuel Pinto no FC Porto há três dados a reter: “a influência do regresso dos jogadores emprestados a época passada, a chegada de uma equipa técnica ‘à Porto’ liderada por Sérgio Conceição e o exemplo dado de que todos são iguais com o afastamento de Casillas”.